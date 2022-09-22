Затриманим на антивоєнних мітингах росіянам вручають повістки у військкомати.

Загалом на акціях протесту проти мобілізації затримано понад тисячу осіб.

У Росії протестувальникам, затриманим на мітингах проти мобілізації, які відбулися в багатьох містах країни в середу, 21 вересня, вручали повістки до військкоматів. Зокрема, відомо, що таке відбувалося в Москві у кількох райвідділках поліції. Про це повідомив інформаційний портал Meduza, покликаючись на дані правозахисного проєкту «ОВД-Инфо», з яким спілкувалися затримані росіяни.

Повістки вручили затриманим у відділках таких московських районів: Соколина гора, Любліно, Ізмайлово, Південне Тушино, Гагарінське та Проспект Вернадського. Член партії «Яблуко» Кирило Гончаров опублікував повістку, яку вручили одному з протестувальників у відділку Можайського району.

Дружина одного зі затриманих у відділку району Соколина гора розповіла, що її чоловікові повістку вручав особисто військовий комісар. «На відео вони знімали, як вони вручають йому повістку, і говорили, що він не може не прийняти її, оскільки він є громадянином Російської Федерації і зобов'язаний з'явитися завтра до комісаріату», – повідомила вона.

Нагадаємо, що в середу, 21 вересня, президент Росії Владімір Путін оголосив мобілізацію в країні. Після цього по всій Росії прокотилася хвиля антивоєнних протестів. За даними «ОВД-Инфо», до ранку 22 вересня в 38 російських містах було затримано понад 1313 людей. Найбільше протестувальників затримали в Москві (536 осіб) та в Санк-Петербурзі (478 осіб).