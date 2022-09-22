Затриманим на антивоєнних мітингах росіянам вручають повістки у військкомати.

Загалом на акціях протесту проти мобілізації затримано понад тисячу осіб.

 

У Росії протестувальникам, затриманим на мітингах проти мобілізації, які відбулися в багатьох містах країни в середу, 21 вересня, вручали повістки до військкоматів. Зокрема, відомо, що таке відбувалося в Москві у кількох райвідділках поліції. Про це повідомив інформаційний портал Meduza, покликаючись на дані правозахисного проєкту «ОВД-Инфо», з яким спілкувалися затримані росіяни.

 

Повістки вручили затриманим у відділках таких московських районів: Соколина гора, Любліно, Ізмайлово, Південне Тушино, Гагарінське та Проспект Вернадського. Член партії «Яблуко» Кирило Гончаров опублікував повістку, яку вручили одному з протестувальників у відділку Можайського району.

 

 

Дружина одного зі затриманих у відділку району Соколина гора розповіла, що її чоловікові повістку вручав особисто військовий комісар. «На відео вони знімали, як вони вручають йому повістку, і говорили, що він не може не прийняти її, оскільки він є громадянином Російської Федерації і зобов'язаний з'явитися завтра до комісаріату», – повідомила вона.

 

Нагадаємо, що в середу, 21 вересня, президент Росії Владімір Путін оголосив мобілізацію в країні. Після цього по всій Росії прокотилася хвиля антивоєнних протестів. За даними «ОВД-Инфо», до ранку 22 вересня в 38 російських містах було затримано понад 1313 людей. Найбільше протестувальників затримали в Москві (536 осіб) та в Санк-Петербурзі (478 осіб).

22.09.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
210-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росія готується організувати референдум на окупованих територіях України, аби провести в експрес-режимі анексію. Росіяни хочуть залякати українців більшою ескалацією: продовження спротиву погрожують сприймати як напад на власну територію.
21.09.22 | | Україна
Стокгольмський синдром, або Недоопитана Словаччина
Юлія Баір
Словаччина належить до тих країн, що допомагають українцям найактивніше. Результати опитування здивували. Звідки витоки дисонансу?
20.09.22 | | Україна
209-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони України відбили атаки противника у районах Майорського, Веселого, Курдюмівки та Новомихайлівки. Підтверджується успішне ураження бази росіян у Сватовому – там загинуло 70% особового складу.
20.09.22 | | Україна
Великий голос Соломії
Андрій Содомора
Хтось назвав голос Соломії Крушельницької великим. «Великий» – не лише щодо сили, а й «поважний», «благородний» голос. Перше – належне фізиці, друге – душі.
19.09.22 | | Дискурси
Матеріал демонструє “пам’ять”
Діоксид ванадію реагує на попередній досвід в унікальний спосіб.
19.09.22 | | Наука
Бюджет з песимізмом
Юрко ТИМЧУК
Головним кошторисом країни страшили й у відносно мирні часи, тепер лякати документом із великою кількістю цифр є майже правилом гарного тону
19.09.22 | | Україна
Війна канібалів
Віталій Портников
Звичайні російські образи: з реготом повстале пекло, що залишається на довгому ланцюгу диявола, вривається у щасливе мирне життя, щоб його знищити
18.09.22 | | Дискурси
207-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Ворог далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області та зриві активних дій Збройних Сил України на окремих напрямках, зазнає при цьому величезних втрат – до 50–90 відсотків особового складу окремих підрозділів.
18.09.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.