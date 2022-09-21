Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії.

Він звинуватив Захід, що той нібито «дотримується аґресивної політики щодо Росії, прагнучи знищити її».

Президент Росії Володимир Путін заявив, що в Росії буде оголошено часткову мобілізацію. Як повідомив інформаційний портал Meduza, шеф Кремля зробив таку заяву під час звернення до росіян, яке транслювалося у середу зранку 21 вересня.

«Для захисту нашої батьківщини та цілісності вважаю за необхідне підтримати часткову мобілізацію», — заявив Путін. Він підписав відповідний указ, який передбачає додаткові заходи щодо виконання державного оборонного замовлення.

Наразі призову на військову службу підлягатимуть лише ті громадяни РФ, які перебувають у запасі, і насамперед ті, хто проходив службу у лавах збройних сил РФ, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід.

Мобілізаційні заходи розпочнуться вже 21 вересня. Усі призовники повинні обов'язково пройти додаткову військову підготовку.

У своєму виступі Путін також заявив, що Захід «дотримується аґресивної політики щодо Росії, прагнучи знищити її». За його словами, РФ вживає всіх заходів для свого захисту. Російський лідер також зазначив, що цілі «спеціальної військової операції» в Україні залишаються незмінними і що «Росія не має права залишити близьких їй людей, які проживають в Україні, на розтерзання катам». Також він пообіцяв підтримку в проведенні референдумів у «ЛДНР», Херсонській та Запорізькій областях щодо приєднання їх до Росії.

Раніше держдума РФ схвалила поправку про введення до кримінального кодексу понять «мобілізація», «воєнний стан», «воєнний час», «збройний конфлікт». Окрім того, нижня палата російського парламенту ухвалила поправки про покарання за дезертирство та добровільне здавання в полон.