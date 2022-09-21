Рятувальники закликають утриматися від походів у гори.

Останнім часом чи не щодня гірські рятувальники Прикарпаття здійснюють по кілька виїздів для пошуку і порятунку людей. А також для надання їм невідкладної домедичної допомоги у гірській та лісовій місцевості, повідомляє Головне управління ДСНС у Івано-Франківській області.

Повідомляється, що викликів фахівці Служби порятунку мають чимало, адже попри численні попередження як синоптиків, так і самих рятувальників, громадяни продовжують випробовувати стихію на міцність і ризикують життям у горах.

Зокрема, на Піп Івані сьогодні, 21 вересня, температура опустилася вже до -3°С, а сніг, який випав ще у неділю, подекуди сягає висотою до коліна.