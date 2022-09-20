В Галичині прискорюється осіння хвиля ковіду.

Кількість виявлених нових випадків захворювання на Covid-19 минулого тижня (з 12 по 18 вересня) збільшилась у трьох галицьких областях на 44% порівняно з попереднім тижнем:

35% на Тернопіллі, аж 62% на Львівщині та 31% на Івано-Франківщині. Темпи зростання збільшилися (за передминулий тиждень зростання в Галичині було 36%).

За історією поширення ковідних захворювань двох минулих років можна сказати, що триває сезонне зростання епідемії, хоча середньоденний показник захворюваності порівняно з піковими показниками залишається приблизно на порядок меншим: 793 проти 6322 на початку лютого.

На Львівщині за тиждень з 12 до 18 вересня було зафіксовано 2372 нові випадки ковіду (попереднього тижня було 1467 випадків).

Минулого тижня від ковіду на Львівщині померло 5 хворих (попереднього тижня – 10).

У Тернопільській області за 36-й тиждень (з 12 до 18 вересня) зареєстровано 2233 випадки COVID-19 проти 1653 за попередній тиждень; четверо людей померло, минулого тижня було 5 летальних випадків.

В Івано-Франківській області протягом минулого тижня зареєстровано 945 нових випадків COVID-19, минулого тижня було 723; четверо людей померли, минулого тижня був один летальний випадок.