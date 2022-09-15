На опалювальний сезон у Франківську облаштують 50 пунктів обігріву.

Запастися на зиму електрообігрівачами та подбати про запасний варіант у селі порадив франківцям міський голова Руслан Марцінків.

“Івано-Франківськ готовий до початку опалювального сезону, але від ракетних ударів по критичній інфраструктурі ніхто не застрахований”, – сказав Марцінків.

За його словами, одночасно подати тепло в усі будинки в Івано-Франківську не вийде. На запуск усіх 38 котелень потрібно до двох тижнів. Також зі стартом опалювального сезону виникатимуть традиційні проблеми – пориви на зношених мережах. Вплинути на перебіг опалювального сезону можуть і ворожі удари по критичній інфраструктурі.

«Якщо безпекова ситуація буде така, як є, ми цей сезон пройдемо. Єдине питання – можливі удари по критичній інфраструктурі. Ми бачимо, що ворог зараз б’є по інфраструктурі. Кривий Ріг, Харківська ТЕЦ… Від ракетних ударів ніхто не застрахований. Ми на 100% не можемо планувати».

На випадок перебоїв з теплопостачанням в Івано-Франківську облаштовують 50 пунктів обігріву, а мешканцям міста мер радить придбати електричні обігрівачі.

«Рекомендую запастися електрообігрівачами. Хто має [хату] у сільській місцевості, на всяк випадок… Добре мати запасний варіант, якщо не буде газопостачання. Ситуація може бути різна. Ми готуємо 50 пунктів обігріву, де люди зможуть зігрітися, переночувати».

Також мерія готує інформаційні бюлетені для населення з рекомендаціями, як діяти у випадку проблем з тепло- та електропостачанням. Їх опублікують у мережі та розвісять у під’їздах будинків.