204-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:18 У всіх регіонах України абсолютна більшість – 87% проти 8% – населення проти будь-яких територіальних поступок. Навіть серед жителів Сходу, який зараз зазнає інтенсивних боїв, 85% проти поступок (готові на поступки – лише 10%), а серед жителів Півдня – 83% (проти 10%). В травні проти будь-яких поступок на Сході було 68%, в липні – 77%.

Серед респондентів, які до 24 лютого проживали на території, які потім була окупована (майже всі такі респонденти виїхали на території, підконтрольні Уряду України), лише 2% виступають за територіальні поступки. а 92% вважають, що жодних територіальних поступок не має бути. Серед загалом внутрішньо переміщених осіб 6% підтримують поступки проти 90%, які виступають проти них.

При цьому серед українських росіян кількість тих, що згоден на поступки вчетверо вища, ніж в україномовних українців.

Готовність до територіальних поступок серед лінгво-етнічних категорій населення

Дослідження КМІС проходило упродовж 7-13 вересня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 2000 респондентів у віці від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося серед громадян, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого)

13:13 Росіяни завдали нового ракетного удару по Кривому Рогу. Про це повідомив начальник військово-цивільної адміністрації міста Олександр Вілкул. "Кривий Ріг –ракетний удар. Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі", – прокоментував Вілкул.

12:55 Міжнародний валютний фонд призначив головою місії МВФ в Україні Гевіна Ґрея. Він стане до обов'язків 20 вересня, повідомляє Bloomberg. Ґрей замінить Іванну Владкову Холлар, яка переходить на іншу посаду у фонді.

12:29 Вперше з початку війни обліковані сайтом дослідницької групи з аналізу оборонної розвідки на основі відкритих джерел Oryx візуально підтверджені втрати російської військової техніки перевищують оцінку Генерального штабу ЗСУ. За минулий тиждень за даними Oryx зафіксовано втрату росіянами 93 танків (оцінка Генштабу – 81), 161 бойової броньованої машини (за оцінкою Генштабу – 125), 14 реактивних систем залпового вогню (оцінка Генштабу – 6); натомість 33 артилерійських систем при 69 за оцінкою Генштабу.

За підрахунками Oryx захоплено майже неушкодженими 57 танків (61%), 110 бойових броньованих машин (68%), 11 реактивних систем залпового вогню (82%), 27 артилерійських систем (79%).

12:22 Збройні Сили України влучними ударами припинили спробу російських загарбників відновити транспортну переправу в районі Каховської ГЕС, повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Раніше до Каховської ГЕС російські загарбники зігнали понад сотню одиниць техніки і збиралися засипати шлюз.

11:42 В окупованому Маріуполі почалися стихійні мітинги через відсутність води та електроенергії у будинках. Радник міського голови Петро Андрющенко оприлюднив відео одного з бунтів на своєму каналі у телеґрамі. "Люди покинуті напризволяще в центрі Лівобережжя без води та електрики. Окупаційна адміністрація, навіть не ховаючись, вже й не обіцяє «відновлення». Хвиля соціального незадоволення шириться Маріуполем", –прокоментував Андрющенко.

11:11 Вночі російські війська атакували Нікополь дроном-камікадзе та багаторазово «Градами», пошкоджено з десяток приватних будинків, санаторій та два місцеві підприємства; атакою на Марганецьку громаду пошкоджена лінія електропередач, пише голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

10:57 Правоохоронці повідомили про підозру судді Північного апеляційного господарського суду, який виправдовував воєнні злочини росіян і підбурював знайомих до колаборації. "Спецслужба зібрала вичерпну доказову базу: зловмисник виправдовував звірства окупантів, зневажливо говорив про українських захисників і підбурював знайомих до співпраці з ворогом. Така позиція є грубим порушенням присяги судді, що уповноважує особу, яка її склала, здійснювати правосуддя від імені України, працюючи для реалізації верховенства права на благо всього народу", – йдеться в повідомленні. Судді оголосили про підозру за статтями про виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників, вчинені службовою особою, а також підбурювання до колабораційної діяльності, зокрема до добровільного зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території.

10:33 Після ракетного обстрілу росіян рівень води в Інгульці піднявся майже до двох метрів, і щоб його знизити, довелося підривати частину гідротехнічних споруд нижче за течією, каже заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко: "Після виснажливих робіт цієї довгої ночі вдалося поставити перший затвір-шандор і зафіксувати зниження рівня води на всіх ділянках на 4–6 см. Після встановлення другого затвору рівень води в річці вже знизився на 40 см". Тепер, каже Тимошенко, рятувальники працюють над повною локалізацією витоку. Ситуація контрольована. Загроз затоплень чи підтоплень у Кривому Розі після удару російських окупантів по гідротехнічних спорудах наразі немає, повідомив голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.

10:03 Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до Києва. Це її третій приїзд до Києва від початку повномасштабної війни Росії.

09:35 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 53 850 (+250) осіб, танків – 2193 (+13) од., бойових броньованих машин – 4682 (+17) од., артилерійських систем – 1195 (+5) од., РСЗВ – 311 (+0) од., засобів ППО – 167 (+0) од., літаків – 250 (+4) од., гелікоптерів – 215 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+0) од., автомобільної техніки – 3522 (+21) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 120 (+0) од., крилатих ракет – 233 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Криворізькому та Миколаївському напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

64,2% танків (з них 2,1% за минулий тиждень),

27,0% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

58,7% автомобільної техніки (з них 2,1% за минулий тиждень),

42,0% артилерійських систем (з них 1,9% за минулий тиждень),

27,9% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

20,0% літаків (з них 0,9% за минулий тиждень),

24,1% гелікоптерів (з них 0,4% за минулий тиждень),

12,9% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень).

09:03 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Українські війська продовжують зміцнювати свій контроль над щойно звільненими районами Харківської області. Російські війська майже повністю цофнулися з району на захід від річки Оскіл.

Спосіб відведення російських військ за останній тиждень був різним. Деякі підрозділи відступили у відносно доброму порядку та під контролем, інші втекли у видимій паніці.

Серед цінної техніки, кинутої при відступі російськими військами, були засоби, необхідні для забезпечення артилерійського стилю ведення війни. Серед них принаймні один контрбатарейний радар ЗООПАРК і принаймні одна машина автоматизованого управління вогнем артилерії 1В14. Кинута техніка свідчить про неорганізований відступ деяких російських підрозділів та можливі локальні порушення у командуванні й управлінні.

08:57 Президент України Володимир Зеленський потрапив у аварію в Києві невдовзі після повернення з відрядження із Харківщини. "У Києві сталося зіткнення легковика з автівкою Президента України та машинами супроводу. Медики, що супроводжують голову держави, надали водію легковика невідкладну допомогу та передали кареті "швидкої". Президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено. Усі обставини ДТП з'ясують правоохоронці", – поінформував прессекретар Президента Сергій Никифоров.

08:15 Ранкове зведення Генштабу ЗСУ:

Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві активних дій наших військ на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Противник продовжує завдавати ударів по помешканнях мирних жителів та об’єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Від авіаційних, ракетних ударів та застосування реактивних систем залпового вогню постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Кривій Ріг, Харків, Краматорськ, Вовчанськ, Костянтинівка, Лозова, Сіверськ, Білогорівка, Миколаївка, Верхньокам’янське, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве, Юр’ївка, Нью-Йорк, Первомайське, Кам’янка, Времівка, Степове, Малі Щербаки, Сухий Ставок, Костромка, Біла Криниця та Мирне. За минулу добу ворог завдав 8 ракетних, 19 авіаційних ударів та здійснив 86 обстрілів із систем реактивної артилерії по військових та цивільних об’єктах на території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник обстрілює інфраструктуру із танків, мінометів та артилерії, а саме: на Сіверському напрямку – в районі Галаганівки Чернігівської області; на Харківському напрямку – в районах населених пунктів Баранівка, Гоптівка, Висока Яруга, Нескучне та Куп’янськ; на Краматорському напрямку – Тетянівка, Крива Лука та Білогорівка; на Бахмутському напрямку – Веселе, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве і Суха Балка; на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка; на Запорізькому напрямку – Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль, Велика Новосілка, Павлівка, Оріхів, Мала Токмачка та Білогір’я; на Південнобузькому напрямку – Біла Криниця, Ольгине, Любомирівка, Тернові Поди, Правдине, Мирне та Іванівка. Крім того, ворог постійно веде повітряну розвідку БпЛА. За наявною інформацією, підтверждено знищення значної кількості військовослужбовців та військової техніки підрозділів 137-го парашутно-десантного полку 106-ї парашутно-десантної дивізії збройних сил російської федерації на Бахмутському напрямку. Значні втрати не дозволяють продовжувати бойові дії вказаним підрозділом без проведення додаткових заходів. З метою утримання тимчасово захоплених територій ворог намагається укріпити першу лінію оборони у Донецькій та Запорізькій областях – переміщує резерви зі складу підрозділів 3 армійського корпусу, а також залишки підрозділів, які були виведені з Харківського напрямку. В той же час, через порушення Силами оборони логістичного забезпечення окупантів, підрозділи збройних сил російської федерації, що виконують завдання уздовж лінії зіткнення, мають проблеми з нестачею окремих видів боєприпасів для реактивних систем залпового вогню та артилерії. Сили оборони продовжують успішно відбивати атаки противника, зокрема, в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Зайцеве, Одрадівка, Весела Долина, Водяне та Новомихайлівка. Протягом минулої доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила 12 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Підтверджено ураження шести районів зосередження живої сили противника, двох взводних опорних пунктів та чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили чотири літаки окупантів: три Су-25 та один Су-24М.

08:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Фінансист Wagner Group Євґєній Прігожин утверджується як обличчя російської «спецоперації» в Україні. Прігожин є близькою довіреною особою Путіна, а розвиток його відносин із мілблогерами може допомогти зберегти їхню підтримку воєнних зусиль Кремля, водночас звинувачуючи Шойгу та міністерство оборони Росії за поразку у Харківській області.

• Ймовірно, російські війська націлилися на Карачунську дамбу на західній околиці Кривого Рогу, щоб пошкодити українські понтонні мости нижче за течією.

• Український контрнаступ на сході Харківської області продовжує послаблювати російські сили та загрожувати російській артилерії та ППО.

• Російські й українські джерела повідомили про наземні атаки українських військ на півночі й західній частині Херсонської області та на північний захід від Херсона, але інформації про якісь значні успіхи немає.

• Російські війська продовжували наземні атаки навколо Бахмута та на північний і південний захід від Донецька.

• Фінансування добровольчих батальйонів, очевидно, створює фінансове навантаження на російські міста та області.

• Російська окупаційна влада 14 вересня відключила мобільний інтернет в окупованій Луганській області, ймовірно, щоби зберегти російську оперативну безпеку та краще контролювати інформаційне середовище, оскільки російські війська, окупаційні чиновники та колабораціоністи тікають зі щойно звільненої Харківської області до Росії та контрольованих нею територій.

07:46 Вночі у Кривому Розі оголошували евакуацію через підняття рівня води в Інгульці, спричиненому обстрілом дамби. "Шановні криворіжці, сьогодні русня вчинила ще один терористичний акт. 8-ма крилатими ракетами вдарила по дуже великій гідротехнічній споруді у Кривому Розі. Намагання – змити просто водою частину нашого міста. Ми ситуацію контролюємо, триває ліквідація аварії, задіяні всі служби, всі на місцях. Але рівень води в річці Інгулець піднявся. Задля того, щоб відійти від зайвих ризиків, я прошу мешканців деяких вулиць евакуюватися", – закликав по півночі голова Криворізької військово-цивільної адміністрації Олександр Вілкул. Чиновник перелічив кільканадцять вулиць в Інгулецькому та Центральноміському районах, мешканці котрих підлягають евакуації. "Ситуація контрольована, ми розуміємо, що робити. Ми сильні, ми впораємося, але краще себе все ж таки вберегти", – прокоментував Вілкул.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України – підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":