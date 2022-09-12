На Франківщині формують модель госпітального округу.

Одним із етапів реформування системи охорони здоров’я є формування спроможної мережі лікарень. Спроможна мережа будуватиметься за принципом госпітальних округів, які поділятимуться на кластери. А це, своєю чергою, оптимізує лікувальну мережу та зосередить високоспеціалізовані медичні послуги в потужніших лікарнях, які відповідають всім вимогам та матимуть все необхідне обладнання для діагностики та лікування. З метою проаналізувати та обговорити модель Івано-Франківського госпітального округу Прикарпаття відвідав заступник міністра охорони здоров'я Олексій Яременко.

 

 

Разом із заступницею голови обласної державної адміністрації Людмилою Сірко він побував у кількох закладах охорони здоров'я області, а саме, у КНП «Міська клінічна лікарня № 1 Івано-Франківської міської ради», КНП «Івано-Франківська центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради» та КНП «Галицька лікарня». Відвідавши область, Олексій Яременко зазначив:

 

«Вдалося відвідати кілька прикарпатських лікарень. І перше що хотів би сказати, що деякі з них вже на рівні, якому мають відповідати кластерні лікарні. А з деякими, ще працюватимемо над посиленням спроможності. Попередньо, з місцевою владою зафіксували, що госпітальний округ на Івано-Франківщині виглядатиме так: 2 лікарні стануть надкластерними, 5 лікарень – кластерними, 10 лікарень – загальними».

 

Директор департаменту охорони здоров’я ОДА Ігор Дмитренко зазначив:

 

"Створення спроможної мережі лікарень дозволить забезпечити наших краян якісними медичними послугами, які відповідають міжнародним стандартам та практикам. Адже при її формуванні враховували конкурентоспроможність лікарень, зібравши статистичні дані з урахуванням оптимального часу довезення пацієнтів до лікарні, кількість мешканців, потужності закладів охорони здоров'я та можливості перепрофілювання під ключові медичні сервіси, з метою покращення якості та доступності медичної допомоги".

 

 

12.09.2022

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