Трохи воєнної інтриги

Добрі новини, як гарне вино, вживаються помірно. Не треба уподібнюватися москалям і ликати масандрівське бастардо з алюмінієвих горнят

Відвертість тижня

Статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і першого заступника голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Михайла Забродського «Перспективи забезпечення воєнної кампанії 2023 року: український погляд» розібрали на цитати і коментували, як жоден інший матеріал в найновітнішій історії країни. Різноманітні експерти дискутували, чому саме зараз генерали вирішили розкласти по поличках ситуацію на фронті, хто був основним реципієнтом статті – співвітчизники чи закордонні партнери, які наслідки на перебіг подій матиме воєнний альфабет від Залужного і Забродського.

Не надто заглибленим у мілітарну тему обивателям для підняття настрою вистачило визнання авторами українського сліду в літній кримській «бавовні» і того, що війна триватиме до перемоги.

Розповіді про розв'язання проблем за два-три тижні залишилися для тих, хто не вийшов з віку глядачів «Свинки Пепи», а дорослим громадянам заступниця міністра оборони Ганна Маляр нагадала: «Не треба писати про кожен тимчасово окупований населений пункт, що він уже наш. На жаль, зараз мережами шириться багато інформації про нібито звільнені населені пункти, яка не відповідає дійсності. Серед, так би мовити, «звільнених» у ваших постах зустрічаються населені пункти, які лише частково контролюються ЗСУ, і там тривають бої, а є навіть такі, звільнення яких немає в планах на найближчі дні».

Отож текст головнокомандувача і нардепа-десантника варто вдумливо перечитати та, зробивши висновки, дотримуватися рекомендацій заступниці міністра оборони.

Переговори тижня

Колись Борис Нємцов поставив діагноз президентові РФ: «Он йо..нутий». Тепер це визначення пасує застосовувати до решти росіян. Тим, хто сумнівається в даному твердженні, варто ознайомитися з миротворчими ініціативами сусідів. Отримавши тягла на Харківщині та Херсонщині, росіяни знову заговорили про переговори. На пропагандистському телеканалі міністр закордонних справ Лавров традиційно навалив купу бздур, головні серед яких – «Наша позиція була викладена президентом. Ми не проти переговорів, ми не відмовляємося від переговорів», «Чим більше відкладається процес, тим важче буде домовитися» і «Коли в Стамбулі в кінці березня була досягнута домовленість, причому на основі пропозицій, які внесла українська делегація. Ми підтримали цей підхід. Українці самі від нього відмовилися. Була за два дні влаштована провокація в Бучі. Ми, до речі, досі не можемо отримати інформацію, яку ми просимо у західних колег». Наступним кроком Лаврова після заяви про «провокацію в Бучі» мало б стати одкровення про те, що «спеціальну воєнну операцію» розпочали самі українці, щоб завдати репутаційних втрат росіянам.

Стосовно можливості переговорів з росіянами Лаврову варто послухати Зеленського. Президент України у одному зі своїх звернень до співвітчизників заявив, що переговори з Росією про завершення війни неможливі, бо агресор не має адекватних позицій і може порушити домовленості. А беручи участь у панельній дискусії на 17-й зустрічі YES (Ялтинська європейська стратегія), Зеленський хоч і назвав росіян «нерукостислими», проте згадав про дипломатію: «Щоб ми могли відкрити з ними дипломатичний коридор, вони мають показати політичну волю, що вони готові віддати назад чужу землю. Тоді ми можемо говорити принаймні про якісь коридори, які відкривають ті чи інші дипломатичні кроки».

Варто згадати, що ще в серпні телеканал RT пропонував аж 8 пунктів попередніх умов, після прийняття яких РФ почне переговори з Україною. Серед них були «повна компенсація коштів, витрачених Росією на СВО» і «визнання Криму, Донбасу, колишніх Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької і Харківської областей територіями Росії». Тепер Лавров скромніший і майже чемний, а після того, як росіяни проведуть черговий «негативний наступ» і «операцію по згортанню та перекиданню військ», тобто відгребуть по повній програмі, Сєргєй Вікторовіч, як і решта йо..нутих, стануть такими, що хоч до рани прикладай.



Неанонсовані тижня

Коли хтось зненацька приходить в гості, то варто очікувати або чогось екстраординарно доброго, або геть поганого. Несподівані візити до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена і міністерки закордонних срав Німеччини Анналени Бербок українців утішили.

Американець пообіцяв нам допомогу на мільярд гривень, таку ж суму США нададуть і іншим країнам Європи, яким загрожує війна з РФ. Росіянам Блінкен не забув втикнути, що тепер вони жебрають зброю у країн-паріїв. «Президент Путін думав, що його вторгнення покаже російську військову могутність. Замість цього російська армія звертається до Північної Кореї та Ірану заради необхідних їй постачань. Водночас українські оборонні можливості продовжують посилюватися завдяки їх керівництву, мужності військових і підтримці союзників та партнерів», – констатував держсекретар.

Бербок вдруге відвідує Київ від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, і цього разу вона прибула спецпотягом разом із невеликою делегацією з Польщі. В столиці головна німецька дипломатка пообіцяла «підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно – постачанням зброї, гуманітарною та фінансовою допомогою», бо, за її словами, українці борються «за своє життя, за життя своїх родин і своїх друзів» і «роблячи це, вони не лише захищають своє право людини на мир і свободу, а й наш європейський мирний порядок». Крім полум’яних спічів Бербок озвучила дві конкретні теми, які для неї важливі під час візиту: допомога Німеччини в розмінуванні та підтримка у справі про вчинені воєнні злочини. Решта програми трималася в секреті з міркувань безпеки. Десь тут пригадалася Ганна Маляр і її твердження «війна любить тишу».

Гендерне тижня

Заступниця міністра оборони стала останнім часом помітною медійною персоною. Крім того, що Маляр нагадала громадянам радянський принцип «болтун – находка для шпіона», вона ж заспокоїла занепокоєне українське жіноцтво, яке вирішило, що їм обов’язково треба ставати на військовий облік. Міністр оборони Олексій Резніков підписав наказ, яким відтермінував взяття жінок на військовий облік до 1 жовтня 2023 року. За цей час Верховна Рада доопрацює зміни до закону «Про військовий обов'язок та військову службу», де передбачено, що взяття жінок на військовий облік має суто добровільний характер.

«Тож ще на рік – до 1 жовтня 2023, їх відтерміновано, а за цей час парламентарі зможуть на законодавчому рівні встановити, що військовий облік жінок відповідних професій/спеціальностей є виключно добровільним... Тому ніякої паніки і зради. Ніяких обмежень для жінок не існує», – пояснила всім зацікавленим заступниця міністра і вказала, що на сьогодні в державі немає гострої потреби збільшувати кількість жінок на військовому обліку.

