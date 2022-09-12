В Галичині прискорилось зростання кількості нових випадків ковіду.

 

Кількість виявлених нових випадків захворювання на Covid-19 минулого тижня (з 5 по 11 вересня) збільшилась у трьох галицьких областях на 36% порівняно з попереднім тижнем:

на 26% на Тернопіллі, аж на 47% на Львівщині і на 38% на Івано-Франківщині. Темпи зростання збільшилися (за передминулий тиждень зростання в Галичині було 19%).

 

За історією поширення ковідних захворювань двох минулих років можна сказати, що триває сезонне зростання епідемії, хоча середньоденний показник захворюваності порівняно з піковими показниками залишається більш як на порядок меншим: 549 проти 6322 на початку лютого.

 

 

На Львівщині за тиждень з 4 до 11 вересня було зафіксовано 1467 нових випадків ковіду (попереднього тижня було 997 випадків).

 

Минулого тижня від ковіду Львівщині померло 10 хворих (попереднього тижня – п'ятеро).

 

 

У Тернопільській області за 35-й тиждень (з 4 до 11 вересня) зареєстровано 1653 випадків COVID-19 проти 1308 за попередній тиждень; п'ятеро людей померло, минулого тижня було 3 летальних випадків.

 

 

В Івано-Франківській області протягом минулого тижня зареєстровано 723 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19, минулого тижня було 524; одна людина померла, минулого тижня було 4 летальних випадків.

 

 

 

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