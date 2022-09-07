Ціни на нафту падають попри погрози Путіна.

Єврокомісія репрезентувала заходи подолання енергетичної кризи.

Ціни на нафту в середу, сьомого вересня, знизилися до мінімального рівня за останні кілька місяців. Про це повідомив німецький діловий портал Finanzen.net. Так, вартість нафти марки Brent вперше з початку російського вторгнення в Україну впала нижче за 90 доларів (до 89,73) за барель, знизившись на 3,4 відсотка, а американська West Texas Intermediate (WTI) торгувалася цього дня за найнижчою ціною з січня – 83,65 долара (падіння на 3,8 відсотка).

Тож можна стверджувати, що світовий ринок проіґнорував заяву Володимира Путіна, зроблену на Східному економічному форумі сьомого вересня, що Росія «взагалі нічого не постачатиме – ні газ, ні нафту, ні вугілля, ні мазут», якщо Захід запровадить стелю цін на них.

Як стверджують аналітики ринку, одним із чинників, що призвели до зниження ціни на нафту, є зміцнення долара. Через менш вигідний обмінний курс у країнах, які лежать поза доларовою зоною, попит скорочується. Інша важлива обставина – похмурі кон'юнктурні прогнози у поєднанні з відсотковими ставками, які зросли. На загальну ситуацію впливає і жорстка політика Китаю у сфері боротьби з коронавірусом, результатом якої є зниження темпів зростання економіки КНР і, отже, скорочення попиту ена сировину.

Тим часом президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) репрезентувала план виведення Європейської Унії з енергетичної кризи. Він складається з п'яти пунктів, які ЄУ у зв'язку з критичною ситуацією на світовому ринку енергоносіїв зможе реалізувати за прискореною схемою. Йдеться про запровадження ліміту на використання електроенергії в години пік, забезпечення ліквідністю енергетичних комунальних підприємств для подолання волатильності ринків, обмеження доходів компаній, які виробляють електроенергію з низькими витратами, а також запровадження «внеску солідарності» для нафтових та газових компаній, які виграли на зростанні цін на енергоносії.

Щоб зменшити витрати на газ, Єврокомісія має намір встановити стелю цін на сировину з Росії. «Ми запропонуємо граничну ціну на російський газ. Ми маємо урізати доходи Росії, які Путін використовує для фінансування цієї звірячої війни в Україні», – заявила фон дер Ляйєн на пресконференції у Брюсселі.

Відповідаючи на погрози Путіна припинити постачання енергоносіїв до Європи президентка Єврокомісії зазначила: «Ми вже кілька місяців спостерігаємо, як Путін маніпулює газовим ринком, тому для нас не була сюрпризом його заява про повне припинення постачання російського газу. Він уже частково чи повністю припинив постачання до 13-ти країн ЄУ, і ми бачимо, що він вважає за краще спалювати газ, але не постачати його до Європи, всупереч чинним угодам».