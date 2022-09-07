Ціни на нафту падають попри погрози Путіна.

Єврокомісія репрезентувала заходи подолання енергетичної кризи.

 

 

Ціни на нафту в середу, сьомого вересня, знизилися до мінімального рівня за останні кілька місяців. Про це повідомив німецький діловий портал Finanzen.net. Так, вартість нафти марки Brent вперше з початку російського вторгнення в Україну впала нижче за 90 доларів (до 89,73) за барель, знизившись на 3,4 відсотка, а американська West Texas Intermediate (WTI) торгувалася цього дня за найнижчою ціною з січня – 83,65 долара (падіння на 3,8 відсотка).

 

Тож можна стверджувати, що світовий ринок проіґнорував заяву Володимира Путіна, зроблену на Східному економічному форумі сьомого вересня, що Росія «взагалі нічого не постачатиме – ні газ, ні нафту, ні вугілля, ні мазут», якщо Захід запровадить стелю цін на них.

 

Як стверджують аналітики ринку, одним із чинників, що призвели до зниження ціни на нафту, є зміцнення долара. Через менш вигідний обмінний курс у країнах, які лежать поза доларовою зоною, попит скорочується. Інша важлива обставина – похмурі кон'юнктурні прогнози у поєднанні з відсотковими ставками, які зросли. На загальну ситуацію впливає і жорстка політика Китаю у сфері боротьби з коронавірусом, результатом якої є зниження темпів зростання економіки КНР і, отже, скорочення попиту ена сировину.

 

Тим часом президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) репрезентувала план виведення Європейської Унії з енергетичної кризи. Він складається з п'яти пунктів, які ЄУ у зв'язку з критичною ситуацією на світовому ринку енергоносіїв зможе реалізувати за прискореною схемою.  Йдеться про запровадження ліміту на використання електроенергії в години пік, забезпечення ліквідністю енергетичних комунальних підприємств для подолання волатильності ринків, обмеження доходів компаній, які виробляють електроенергію з низькими витратами, а також запровадження «внеску солідарності» для нафтових та газових компаній, які виграли на зростанні цін на енергоносії.

 

Щоб зменшити витрати на газ, Єврокомісія має намір встановити стелю цін на сировину з Росії. «Ми запропонуємо граничну ціну на російський газ. Ми маємо урізати доходи Росії, які Путін використовує для фінансування цієї звірячої війни в Україні», – заявила фон дер Ляйєн на пресконференції у Брюсселі.

 

Відповідаючи на погрози Путіна припинити постачання енергоносіїв до Європи президентка Єврокомісії зазначила: «Ми вже кілька місяців спостерігаємо, як Путін маніпулює газовим ринком, тому для нас не була сюрпризом його заява про повне припинення постачання російського газу. Він уже частково чи повністю припинив постачання до 13-ти країн ЄУ, і ми бачимо, що він вважає за краще спалювати газ, але не постачати його до Європи, всупереч чинним угодам».

07.09.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
195-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Українські вояки відбили спроби наступу російської армії у районах Соледара, Зайцевого, Шахти Бутівка та Спартака. Надійшла інформація про звільнення нових поселень на Херсонщині – там росіяни намагаються атакувати втрачені позиції.
06.09.22 | | Україна
Ковідна ностальгія
Юрко ТИМЧУК
Вже не так безглуздо звучить фраза «коронавірус повертається – значить все не так зле».
05.09.22 | | Україна
Таємниця двійників
Кажуть, що кожен має свого двійника – людину, що подібна на нього як близнюк. Науковці проаналізували, що об’єднує такі кровно неспоріднені пари. Виявилося, вони подібні генетично.
05.09.22 | | Наука
Сила і Краса
Володимир Винниченко
Найперша редакція найпершого твору Володимира Винниченка – повісті, що майже відразу стала хрестоматійною.
05.09.22 | | Минуле
Про Винниченків літературний дебют
Богдан СТАСЮК
120 років від літературного дебюту найупізнаванішого українського письменника першої третини XX століття Володимира Винниченка
05.09.22 | | Минуле
194-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Підрозділи наших військ успішно відбили наступ ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве, Кодема та Соледар на Бахмутському напрямку, а також у районах населених пунктів Первомайське, Водяне та Невельське на Авдіївському напрямку.
05.09.22 | | Україна
Кому і за що молилася Наталка Розумиха у церкві села Лемеші?
Олеся Ісаюк
Питання прі між Україною та Росією не просто політичне — це питання світоглядне, моральне, переповнене символами. Це з тих питань, які належать частково до компетенції суду Божого.
04.09.22 | | Україна
Похорон без Путіна
Віталій Портников
Саме відсутності страху за Хрущова і Горбачова не можуть пробачити в Росії. Бо страх – це умова існування у цій країні. Хто намагався послабити цей страх, має померти у зневазі
04.09.22 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.