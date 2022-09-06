За такий статус для Росії виступає багато американських конґресменів та сенаторів.

Президент США Джо Байден виступив проти визнання Росії країною-спонсором тероризму. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Таку свою позицію американський лідер висловив у відповідь на запитання журналіста на пресконференції у Білому домі.

Відповідаючи на відповідне запитання кореспондента Reuters, Джо Байден сказав: «Ні». Він став пояснювати свою позицію.

Київ активно закликає інші держави, зокрема й Сполучені Штати визнати Росію спонсором тероризму. Після початку війни в Україні парламенти Литви та Латвії оголосили Росію країною, яка підтримує тероризм.

За інформацією видання Politico, на присвоєнні Росії такого статусу наполягає спікерка Палати представників Конґресу США Ненсі Пелосі. Також американський Сенат проголосував за резолюцію, яка закликає Білий дім зробити це.

Конґресмени та сенатори не можуть ухвалити це рішення самостійно, оскільки це питання перебуває у сфері компетенції адміністрації Байдена.

Держдепартамент США виступає проти визнання Росії країною-спонсором тероризму. Держсекретар Ентоні Блінкен пояснив, що проти Росії вже запроваджено безпрецедентні санкції. А новий статус може зашкодити співпраці Москви та Вашінґтона у критичних сферах, наприклад, у ядерній безпеці. Також це може зірвати угоду щодо експорту українського зерна через Чорне море.

Москва попередила Вашінґтон, що надання Росії статусу країни-спонсора тероризму стане «точкою неповернення» у двосторонніх відносинах.