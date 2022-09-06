Байден виступив проти визнання Росії країною-спонсором тероризму.

За такий статус для Росії виступає багато американських конґресменів та сенаторів.

 

 

Президент США Джо Байден виступив проти визнання Росії країною-спонсором тероризму. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Таку свою позицію американський лідер висловив у відповідь на запитання журналіста на пресконференції у Білому домі.

 

Відповідаючи на відповідне запитання кореспондента Reuters, Джо Байден сказав: «Ні». Він став пояснювати свою позицію.

 

Київ активно закликає інші держави, зокрема й Сполучені Штати визнати Росію спонсором тероризму. Після початку війни в Україні парламенти Литви та Латвії оголосили Росію країною, яка підтримує тероризм.

 

За інформацією видання Politico, на присвоєнні Росії такого статусу наполягає спікерка Палати представників Конґресу США Ненсі Пелосі. Також американський Сенат проголосував за резолюцію, яка закликає Білий дім зробити це.

 

Конґресмени та сенатори не можуть ухвалити це рішення самостійно, оскільки це питання перебуває у сфері компетенції адміністрації Байдена.

 

Держдепартамент США виступає проти визнання Росії країною-спонсором тероризму. Держсекретар Ентоні Блінкен пояснив, що проти Росії вже запроваджено безпрецедентні санкції. А новий статус може зашкодити співпраці Москви та Вашінґтона у критичних сферах, наприклад, у ядерній безпеці. Також це може зірвати угоду щодо експорту українського зерна через Чорне море.

 

Москва попередила Вашінґтон, що надання Росії статусу країни-спонсора тероризму стане «точкою неповернення» у двосторонніх відносинах.

06.09.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Таємниця двійників
Чому не-родичі можуть бути подібними, як близнюки?
05.09.22 | | Наука
194-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Підрозділи наших військ успішно відбили наступ ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве, Кодема та Соледар на Бахмутському напрямку, а також у районах населених пунктів Первомайське, Водяне та Невельське на Авдіївському напрямку.
05.09.22 | | Україна
Кому і за що молилася Наталка Розумиха у церкві села Лемеші?
Олеся Ісаюк
Питання прі між Україною та Росією не просто політичне — це питання світоглядне, моральне, переповнене символами. Це з тих питань, які належать частково до компетенції суду Божого.
04.09.22 | | Україна
Похорон без Путіна
Віталій Портников
Саме відсутності страху за Хрущова і Горбачова не можуть пробачити в Росії. Бо страх – це умова існування у цій країні. Хто намагався послабити цей страх, має померти у зневазі
04.09.22 | | Дискурси
193-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Тривають наступальні дії російського ворога на Бахмутському та Авдіївському напрямках, але наші Збройні Сили успішно відбили атаки в районах Богородичного, Пасік, Долини, Бахмута, Покровського, Бахмутського, Пісків, Первомайського.
04.09.22 | | Україна
192-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони успішно відбили наступ російської армії в районах Високопілля та Потьомкиного на Південнобузькому напрямку. Згідно з оцінкою Генштабу ЗСУ, агресор відчув незламність духу українців та жагу до визволення українських земель.
03.09.22 | | Україна
На Львівщині запустили нову газову свердловину.
Свердловина дає 115 тисяч кубометрів газу на добу і це високий показник для регіону.
02.09.22 | | Галичина
Трильйонні репарації для Польщі
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Польща знову заявила про репарації від Німеччини за Другу світову. Тепер уже $1,3 трлн. Ця забава триває понад 20 років: поляки нарощують суму, а німці намагаються іґнорити.
02.09.22 | | У світі

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.