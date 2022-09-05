Ковідна ностальгія

«Замаскованих» громадян в транспорті та на вулицях побільшало, оголошення на дверях різноманітних закладів наполегливо рекомендують використовувати антисептики і вже не так безглуздо звучить фраза «коронавірус повертається значить все не так зле».

Повернення тижня

В липні на людей в масках дивилися як на поважно притрушених неадекватів, в серпні їх супроводжували вже без покручування пальцем біля скроні, у вересні адептів маскового режиму знову почали сприймати як норму.

Лікарі відзначають, що коронавірус тепер треба називати омікрон, радять, як і в часи повноцінної пандемії, провітрювати приміщення, мити руки і не товктися в натовпі та заспокоюють, що за тиждень чи щонайбільше 10 днів хворий одужує. Проте попри прогнози ескулапів щодо трьох місяців за які нова хвиля коронавірусу має схаменутися і більше не турбуватиме українців (найзапекліші песимісти відсовують термін заспокоєння до наступної весни), головний санітарний лікар Ігор Кузін констатував у минулу суботу, що за минулий тиждень в Україні зафіксували 9,1 тисячі хворих, а за цей – 11,5 тисяч.

А для того, щоб ще більше погіршити настрій потенційним носіям корони, медики повідомляють, що традиційні маски (навіть з патріотичними написами чи дотепними принтами) від омікрону не захистять, тому потрібні респіратори.

Страхи тижня

Тих, кого ще не злякала реанімація пандемії, вирішив тримати в тонусі голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко. Майданчиком для продукування страхів чиновник чомусь вибрав британську The Guardian, де повідомив, що в приміщеннях з централізованим опаленням температура становитиме плюсові 17–18°C, а це на чотири градуси нижче за норму. У нападі філантропії до співвітчизників Юрій Юрійович порадив українцям запастися ковдрами та теплим одягом на випадок, якщо температура надворі впаде нижче -10С. Крім того, за словами Вітренка, опалювальний сезон цього року настане пізніше і закінчиться раніше, ніж зазвичай. З того всього головний «нафтогазівець» робить висновок, що Україні потрібно близько 10 мільярдів доларів на імпорт газу і «Без фінансової підтримки нам не вистачатиме газу, а це означатиме, що у нас будуть дуже високі ризики виходу з ладу енергосистеми.

Дисонансом до енергетичного апокаліпсису від Вітренка стала новина про те, що на Львівщині запрацювала нова газова свердловина, яка забезпечить видобуток 115 тис. куб. м газу на добу. Проте львів’янам «тепліше» має стати від обіцянки мера міста Андрія Садового встановити в багатоповерхівках 10500 «буржуйок», які грітимуть, якщо 10 мільярдів доларів Вітренкові таки ніхто не дасть.

Прем’єр тижня

Якщо Денису Шмигалю колись доведеться шукати нову роботу, то у своєму резюме чинний прем’єр-міністр великими буквами мусить написати «на початку вересня 2022 року максимально успішно відвідав з офіційним візитом Німеччину». З країни, яку часто безпідставно звинувачують у недостатній допомозі Україні в війні з РФ, Шмигаль привіз «гарні та глибокі» домовленості досягнуті у військовому напрямку.

Відмова міністерства оборони Німеччини надати Україні більше зброї була компенсована обіцянкою канцлера Олафа Шольца передати ЗСУ нову партію озброєння на суму понад 500 млн євро. Напередодні візиту Шмигаля Шольц в Празі несподівано продемонстрував ширину німецької душі і заявив, що Україна, а з нею країни Західних Балкан, Молдова і в перспективі Грузія мають стати повноправними членами Європейського Союзу. Крім того, німці продовжать підтримувати нас у війні з росіянами.

Що ж стосується Шмигаля, то під час німецької поїздки Шмигаль виявив свій пророчий дар. «Цей опалювальний сезон треба пройти як опалювальний сезон енергетичної війни з Росією… Тому я переконаний, що Німеччина його пройде, подолає, вийде сильнішою, а Росія, я переконаний, понесе відповідні втрати після цього опалювального сезону», - підняв самооцінку німцям український прем’єр.

Про зустріч з президентом Штайнмаєром Шмигаль оптимістично відреагував, що «Німеччина буде пліч-о-пліч з Україною для того, щоб забезпечити українську перемогу», а потім заінтригував анонсом: «Цього тижня ми очікуємо черговий транш макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі 5 млрд євро. Це допоможе забезпечити стійкість нашої економіки, підтримку армії та проходження опалювального сезону». Менші, але дуже актуальні гроші Шмигалю пообіцяли в тамтешньому міністерстві економічного співробітництва та розвитку. «Німеччина оголосила сьогодні про виділення 200 млн євро Україні на програми підтримки внутрішніх переселенців. Подякував за це особисто під час зустрічі в Берліні з федеральною міністеркою економічного співробітництва та розвитку Свеньєю Шульце», - написав про це український прем’єр у своєму Telegram-каналі.





Конфіскації тижня

Про позбавлення росіян майна, яким вони володіють в Україні, говорять давно, але якось непереконливо. І от в кінці літа справа активізувалася – після доволі гучного арешту приміщень двох готелів у Києві та Львові (належали напівкримінальній «групі Бабакова») стало відомо, що Вищий антикорупційний суд конфіскував майно російського олігарха Владіміра Євтушенкова, а це 17 обʼєктів нерухомості площею майже 100 тис м2 та частки Євтушенкова в кількох українських компаніях.

Згодом СБУ повідомила, що в управління АРМА (Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів) передали активи заарештованої компанії з виробництва побутової техніки, власником якої є російський олігарх з близького оточення президента РФ, член партії «Єдіная Росія» Владімір Плєсовскіх. Російськими перестали бути корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 1,5 млрд грн та готова продукція та сировина вартістю понад 500 млн грн, які перебували на складах.

Тепер в АРМА чекають на активи підприємства на Житомирщині, яке займається видобутком та обробкою граніту і належало гауляйтеру тимчасово захопленої росіянами Херсонської області Володимиру Сальдо. Раптово захворілий колаборант зараз нібито перебуває в стані штучної коми в Москві і не знає, що на початку вересня його статки накрило дуплетом, бо крім житомирських гранітів він позбувся будівельно-монтажного управління в Херсоні, яке знищили ЗСУ, бо на території підприємства базувалися окупанти.

Враховуючи, що нерухомого і рухомого російського майна в Україні ще достатньо, то роботи в СБУ і АРМА вистачить надовго. Підключати до процесу артилерію варто лише в крайніх випадках, бо після перемоги в господарстві все здасться.