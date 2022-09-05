В Галичині поволі зростає кількість нових випадків ковіду.

 

Кількість виявлених нових випадків захворювання на Covid-19 минулого тижня (з 29 серпня до 4 вересня) збільшилась у трьох галицьких областях на 19% порівняно з попереднім тижнем: на 9% на Тернопіллі, на 24% на Львівщині і на 37% на Івано-Франківщині. Темпи зростання далі зменшуються (за передминулий тиждень зростання в Галичині було 45%).

 

За історією поширення ковідних захворювань двох минулих років можна сказати, що триває сезонне зростання епідемії, хоча середньоденний показник захворюваності порівняно з піковими показниками залишається більш як на порядок меншим: 404 проти 6322 на початку лютого.

 

 

На Львівщині за тиждень з 29 серпня до 4 вересня було зафіксовано 997 нових випадків ковіду (попереднього тижня було 806 випадків).

 

Минулого тижня від ковіду Львівщині померло п'ятеро хворих (попереднього тижня – троє).

 

 

У Тернопільській області за 35-й тиждень (з 29 серпня до 4 вересня) зареєстровано 1308 випадків COVID-19 проти 1195 за попередній тиждень; троє людей померло, минулого тижня було 5 летальних випадків.

 

 

В Івано-Франківській області протягом тижня зареєстровано 524 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19, минулого тижня було 382; 4 людей померло, минулого тижня летальних випадків не було.

 

 

05.09.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Кому і за що молилася Наталка Розумиха у церкві села Лемеші?
Олеся Ісаюк
Питання прі між Україною та Росією не просто політичне — це питання світоглядне, моральне, переповнене символами. Це з тих питань, які належать частково до компетенції суду Божого.
04.09.22 | | Україна
193-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Тривають наступальні дії російського ворога на Бахмутському та Авдіївському напрямках, але наші Збройні Сили успішно відбили атаки в районах Богородичного, Пасік, Долини, Бахмута, Покровського, Бахмутського, Пісків, Первомайського.
04.09.22 | | Україна
192-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Сили оборони успішно відбили наступ російської армії в районах Високопілля та Потьомкиного на Південнобузькому напрямку. Згідно з оцінкою Генштабу ЗСУ, агресор відчув незламність духу українців та жагу до визволення українських земель.
03.09.22 | | Україна
На Львівщині запустили нову газову свердловину.
Свердловина дає 115 тисяч кубометрів газу на добу і це високий показник для регіону.
02.09.22 | | Галичина
Трильйонні репарації для Польщі
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Польща знову заявила про репарації від Німеччини за Другу світову. Тепер уже $1,3 трлн. Ця забава триває понад 20 років: поляки нарощують суму, а німці намагаються іґнорити.
02.09.22 | | У світі
Молодий Василь Жданкін у Львові
Іван ЮЗИЧ
На третю річницю трагічної смерті неперевершеного Василя Жданкіна – спогади про його пригоди у "Львівській політехніці"
02.09.22 | | Минуле
191-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Підрозділами ЗСУ було відбито наступ ворога у напрямках на Бахмутське та Бахмут, а також Веселу Долину та Майорськ (Бахмутський напрямок), на Опитне, Первомайське та Невельське, а також на Авдіївку та Красногорівку (Авдіївський напрямок).
02.09.22 | | Україна
Атоли Карпатського моря
Тарас Прохасько
Те місце, на якому не можуть приземлитися думки, але воно стає знімальним майданчиком для майбутніх снів, називається карпатською субальпікою
01.09.22 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.