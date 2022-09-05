В Галичині поволі зростає кількість нових випадків ковіду.

Кількість виявлених нових випадків захворювання на Covid-19 минулого тижня (з 29 серпня до 4 вересня) збільшилась у трьох галицьких областях на 19% порівняно з попереднім тижнем: на 9% на Тернопіллі, на 24% на Львівщині і на 37% на Івано-Франківщині. Темпи зростання далі зменшуються (за передминулий тиждень зростання в Галичині було 45%).

За історією поширення ковідних захворювань двох минулих років можна сказати, що триває сезонне зростання епідемії, хоча середньоденний показник захворюваності порівняно з піковими показниками залишається більш як на порядок меншим: 404 проти 6322 на початку лютого.

На Львівщині за тиждень з 29 серпня до 4 вересня було зафіксовано 997 нових випадків ковіду (попереднього тижня було 806 випадків).

Минулого тижня від ковіду Львівщині померло п'ятеро хворих (попереднього тижня – троє).

У Тернопільській області за 35-й тиждень (з 29 серпня до 4 вересня) зареєстровано 1308 випадків COVID-19 проти 1195 за попередній тиждень; троє людей померло, минулого тижня було 5 летальних випадків.

В Івано-Франківській області протягом тижня зареєстровано 524 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19, минулого тижня було 382; 4 людей померло, минулого тижня летальних випадків не було.