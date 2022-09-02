На Івано-Франківщині обмолочено 99% ранніх зернових.

На Прикарпатті жнива на завершенні – оброблено більш як 83,5 тисячі гектарів. Вже намолочено 476 тисяч тонн зерна з урожайністю 57 ц/га. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Також завершено збирання ярого ячменю. Намолочено 141 тисячу тонн зерна (із урожайністю 60,1 ц/га).

Завершується збирання озимої пшениці. Обмолочено 99 відсотків засіяних площ та зібрано майже 320 тисяч тонн.

Підходить до завершення збирання озимого жита та вівса. Одночасно готується ґрунт для посіву озимих зернових культур під урожай наступного року. Розпочався посів озимого ріпаку. Активно триває збір картоплі та овочевих культур. Тож питання продовольчої безпеки в області на контролі.