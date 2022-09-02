На Івано-Франківщині обмолочено 99% ранніх зернових.

На Прикарпатті жнива на завершенні – оброблено більш як 83,5 тисячі гектарів. Вже намолочено 476 тисяч тонн зерна з урожайністю 57 ц/га. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

 

Також завершено збирання ярого ячменю. Намолочено 141 тисячу тонн зерна (із урожайністю 60,1 ц/га).

 

Завершується збирання озимої пшениці. Обмолочено 99 відсотків засіяних площ та зібрано майже 320 тисяч тонн.

 

Підходить до завершення збирання озимого жита та вівса. Одночасно готується ґрунт для посіву озимих зернових культур під урожай наступного року. Розпочався посів озимого ріпаку. Активно триває збір картоплі та овочевих культур. Тож питання продовольчої безпеки в області на контролі.

 

«Нагодуємо і себе, і сусідів!» – резюмує Світлана Онищук.

02.09.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
На Львівщині запустили нову газову свердловину.
Свердловина дає 115 тисяч кубометрів газу на добу і це високий показник для регіону.
02.09.22 | | Галичина
Трильйонні репарації для Польщі
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Польща знову заявила про репарації від Німеччини за Другу світову. Тепер уже $1,3 трлн. Ця забава триває понад 20 років: поляки нарощують суму, а німці намагаються іґнорити.
02.09.22 | | У світі
190-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Бахмутському напрямку підрозділи російського ворога намагалися вести наступальні бої у районах Веселої Долини та Зайцевого, на Новопавлівському напрямку з боєм наступали у районі Водяного, успіху не мали.
01.09.22 | | Україна
Підручник історії у війні за майбутнє
Володимир В'ятрович
Ті, хто на початку 1990-х читали Субтельного, разом із тими, хто навчалися за підручниками вже незалежної України, нині зі зброєю в руках спільно захищають нашу свободу. І вони обов’язково переможуть
31.08.22 | | Україна
189-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Донецькому напрямку противник не полишає спроб вийти на адмінкордон Донецької області. На сьогодні запеклі бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках, у районах Кодеми, Зайцевого, Пісків, Первомайського та Мар’їнки.
31.08.22 | | Україна
Прощавай, зброє!
Павел Лузін
До кінця року Росія залишиться майже без снарядів, артилерії та бронетехніки
30.08.22 | | Дискурси
188-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели наступальні бої у напрямках Зайцевого, Шумів та Кодеми. Отримали відсіч та відступили. На Авдіївському керунку намагалися наступати у бік Мар’їнки та Новомихайлівки, але відійшли. Була спроба розвідки у бік Опитного.
30.08.22 | | Україна
Noblesse oblige
Олександр БОЙЧЕНКО
Світовий дух – як завжди – підступно всіх обдурив, дозволивши виграти вибори Зеленському, але змусивши його діяти так, як обіцяв Порошенко
29.08.22 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.