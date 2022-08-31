За тиждень в Галичині у півтора раза зросла кількість нових випадків ковіду.

Кількість виявлених нових випадків захворювання на Covid-19 минулого тижня (з 22 по 28 серпня) збільшилась у трьох галицьких областях на 45% порівняно з попереднім тижнем: на 51% на Тернопіллі, на 44% на Львівщині і на 30% на Івано-Франківщині. Темпи зростання зменшилися (за передминулий тиждень зростання в Галичині було 86%).

За історією поширення ковідних захворювань двох минулих років можна сказати, що почалося сезонне зростання епідемії, хоча середньоденний показник захворюваності порівняно з піковими показниками залишається на низькому рівні: 340 проти 6322 на початку лютого.

На Львівщині за тиждень з 22 по 28 серпня було зафіксовано 806 нових випадків ковіду (попереднього тижня було 560 випадків).

Минулого тижня від ковіду Львівщині померло троє хворих. Загалом із початку серпня померло від ковіду 6 людей (у липні – двоє).

У Тернопільській області за 34-й тиждень (з 22 по 28 серпня) зареєстровано 1195 випадків COVID-19 проти 789 за попередній тиждень; 5 людей померло, минулого тижня летальних випадків не було.

В Івано-Франківській області протягом тижня зареєстровано 382 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, минулого тижня було 293; летальних випадків не було.