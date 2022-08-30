Сировину для «Новичка» могли постачати з Німеччини.

Правоохоронці ФРН провели масштабні обшуки на двох німецьких хімічних підприємствах.

Влада Німеччини підозрює німецькі компанії Riol Chemie та R.R. Rhein Reserve у тому, що вони могли протягом останніх трьох із половиною років без відповідного дозволу постачати до Росії отруйні субстанції та товари спеціального призначення для лабораторій. Як повідомив німецький телеканал ARD, у вівторок, 30 серпня, у приміщеннях цих фірм – у селищі Лілієнталь у федеральній землі Нижня Саксонія та місті Констанці у землі Баден-Вюртемберґ – пройшли масштабні обшуки в рамках розслідування, яке веде прокуратура міста Штаде.

Слідчі органи вважають, що серед отруйних субстанцій могли бути і хімікати, які є основою для виробництва хімічної та біологічної зброї – такої, як іприт та «Новичок». Ці субстанції могли експортуватися, зокрема на підприємство «Химмед» у Москві. На сайті російської компанії вказується, що вона є «офіційним дистриб'ютором найбільших світових виробників реактивів та обладнання для лабораторій» і «активно співпрацює з багатьма російськими та закордонними партнерами в галузі постачання хімічних реактивів, фармацевтичних субстанцій, обладнання, витратних матеріалів». При цьому назва компанії Riol Chemie GmbH в оприлюдненій на сайті вибірці основних партнерів «Химмеду» не значиться.

За даними проєкту журналістів-розслідувачів OCCRP, у 2016 році «Химмед» став підрядником Інституту криміналістики ФСБ. Його співробітників пов'язують із отруєннями опозиціонера Олексія Навального (який проходив реабілітацію в Німеччині), письменника Дмитра Бикова та політика Володимира Кара-Мурзи. Ця компанія перебуває під санкціями США за «участь у підтримці російських програм з розробки зброї масового знищення».