Група чоловіків призовного віку намагалася по Тисі перебратися за кордон.

Військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону припинили декілька спроб незаконного перетину кордону, у результаті чого було затримано 20 чоловіків – військовозобов’язаних громадян України. Восьмеро з них – прикарпатці.

 

Найбільшу групу із десяти чоловіків затримав прикордонний наряд відділу «Тячів». Семеро із затриманих є мешканцями Івано-Франківської області, ще троє – закарпатці. Незаконно перетнути українсько-румунський кордон правопорушники планували річкою Тиса. Зустріч із прикордонниками стала для них повною несподіванкою, а відтак, чоловіки спробували втекти. Щоб зупинити втікачів охоронці кордону здійснили два попереджувальних постріли.

 

Пізніше військовослужбовці цього ж відділу затримали ще одного івано-франківця, який теж намагався незаконно перетнути держрубіж, повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

 

Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб, можливо причетних до організації незаконного перетину кордону групою військовозобов’язаних чоловіків. На усіх правопорушників склали протоколи про вчинені ними адмінправопорушення. Крім того, щодо виявлення ознак злочину передбаченого ст.336 ККУ «Ухилення від призову за мобілізацією», були направлені повідомлення до компетентних правоохоронних структур.

29.08.2022

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