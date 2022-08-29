Неподалік Тернополя зійшов з рейок вантажний потяг.

У неділю, 28 серпня, на Тернопільщині зійшли з рейок вагони вантажного поїзда. На щастя, інформація про постраждалих не надходила. Проте надзвичайна ситуація і ліквідація її наслідків спричинила чимало незручностей для пасажирів "Укрзалізниці", чиї потяги мають проїжджати цією ділянкою. "Укрзалізниця" оголосила перелік потягів, які рухатимуться із затримкою.

"У результаті сходження вантажних вагонів на дільниці Підволочиськ — Максимівка (Львівська залізниця), очікується зміна маршруту та, відповідно, затримка низки поїздів", – ідеться у повідомленні пресслужби "Укрзалізниці".

Таким чином із затримкою у 4–5 годин рухалися поїзди:

№706 Перемишль – Київ;

№120 Львів – Запоріжжя;

№258/260 Івано-Франківськ – Чернігів, Суми;

№26/236 Ворохта, Чернівці – Одеса;

№58/60 Чоп, Ворохта – Київ;

№12 Львів – Одеса;

№82 Ужгород – Київ;

№50 Трускавець – Київ:

№36/38 Перемишль, Ужгород – Одеса;

№56 Ясіня – Київ;

№715 Перемишль – Київ.

А також такі рейси зворотних напрямків

№55 Київ – Ясіня;

№705 Київ – Перемишль;

№26/236 Одеса – Ворохта, Чернівці;

№81 Київ – Ужгород;

№36/38 Одеса – Перемишль, Ужгород;

№57/59 Київ – Ворохта, Чоп;

№49 Київ – Трускавець;

№12 Одеса – Львів;

№41 Дніпро – Львів;

№120 Запоріжжя – Львів;

№21 Харків – Львів;

№86 Запоріжжя – Львів.

Поїзди львівського напрямку, які не прямують через Хмельницький – Тернопіль, курсували за графіком.