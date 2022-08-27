Косово та Сербія змогли домовитися.

Йдеться про вільне пересування громадян через сербсько-косовський кордон.

 

 

Влади Сербії та Косова досягли угоди про врегулювання конфлікту навколо пересувань громадян через кордон. У рамках перемовин під егідою Європейської Унії сторони домовилися скасувати в'їзні та виїзні документів для поїздок один до одного. Про це повідомило сербське видання «Политика».

 

«Ми досягли згоди. У рамках діалогу за посередництва ЄУ Сербія погодилася скасувати в'їзні/виїзні документи для власників косовських документів, які засвідчують особу, а Косово погодилося не запроваджувати таких для власників сербських посвідчень особи», – написав увечері в суботу, 27 серпня, у Twitter верховний представник ЄУ зі закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

 

За його словами, «косовські серби, як і решта громадян, зможуть вільно подорожувати між Косово та Сербією, використовуючи свої посвідчення особи». Боррель додав, що Євроунія отримала відповідні гарантії від прем'єрміністерки Республіки Косово Альбіна Курті.

 

Глава дипломатії ЄУ назвав цю угоду «європейським рішенням» та привітав лідерів Сербії та Косова з врегулюванням конфлікту.

 

Доповідач Європарламенту у справах Сербії Владімір Більчик заявив, що угода між Белградом і Пріштиною щодо документів заспокоїть напруженість у реґіоні. «Це гарна новина. Ключовим є повне виконання угоди. Я сподіваюся, що ця угода також допоможе заспокоїти напруженість у реґіоні і що публічна дискусія в Сербії звернеться до інших завдань, які стосуються здобуття членства в Європейській Унії», – написав Білчик у Twitter, реагуючи на заяву Жозепа Бореля.

 

Конфлікт між Сербією та Косово вкотре загострився наприкінці липня, коли Пріштина вирішила запровадити тимчасові документи, які мають отримувати при в'їзді громадяни Сербії, а також перереєструвати автомобілі та замінити номерні автомобільні знаки, видані в Сербії сербам, котрі проживають на півночі Косова. На знак протесту косовські серби звели барикади, після чого влада в Пріштині відклала запровадження нових правил. Перші перемовини президента Сербії Александара Вучича та прем'єрміністерки Косова Альбіна Курті за посередництва ЄС у середині серпня завершилися безрезультатно.

27.08.2022

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