Личаківський суд арештував приміщення львівського готелю «Дністер».

За клопотанням Галицької окружної прокуратури Личаківський районний суд Львова суд арештував приміщення двох готелів львівського готелю «Дністер» та київського Premier Palace, повідомив нині Офіс Генерального прокурора. За даними слідства, службові особи підприємства, яке займається управлінням готелями, підробило офіційні документи, таким чином отримавши контрольний пакет акцій мережі готелів.

Загальна площа арештованого майна – 30 тис м кв. Вартість - майже 1 млрд грн. Мережа готелів належить підприємству, бенефіціарними власниками якого є громадяни РФ. Два роки тому, коли Антимонопольний комітет вирішував питання дозволу кіпрській компанії «Pumori Enterprises Investments Ltd» придбати Premier Hotel Dnister «Туристично-готельний комплекс «Дністер», «Ліга антитрасту» вказувала, що нових власників пов'язують з вже тоді підсанкційним за анексію Криму депутатом російської Держдуми О. Бабаковим.

Також арештовано корпоративні права підприємства на загальну суму понад 100 млн грн. Вирішується питання про передачу арештованого в управління АРМА.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами шахрайства та службового підроблення здійснюється слідчими Головне управління Національної поліції у Львівській області за ч. 4 ст. 190 ("Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою") та ч. 3 ст. 358 ("Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб") Карного Кодексу України.