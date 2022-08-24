Личаківський суд арештував приміщення львівського готелю «Дністер».

За клопотанням Галицької окружної прокуратури Личаківський районний суд Львова суд арештував приміщення двох готелів львівського готелю «Дністер» та київського Premier Palace, повідомив нині Офіс Генерального прокурора. За даними слідства, службові особи підприємства, яке займається управлінням готелями, підробило офіційні документи, таким чином отримавши контрольний пакет акцій мережі готелів.
Загальна площа арештованого майна – 30 тис м кв. Вартість - майже 1 млрд грн. Мережа готелів належить підприємству, бенефіціарними власниками якого є громадяни РФ. Два роки тому, коли Антимонопольний комітет вирішував питання дозволу кіпрській компанії «Pumori Enterprises Investments Ltd» придбати Premier Hotel Dnister «Туристично-готельний комплекс «Дністер», «Ліга антитрасту» вказувала, що нових власників пов'язують з вже тоді підсанкційним за анексію Криму депутатом російської Держдуми О. Бабаковим.
Також арештовано корпоративні права підприємства на загальну суму понад 100 млн грн. Вирішується питання про передачу арештованого в управління АРМА.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами шахрайства та службового підроблення здійснюється слідчими Головне управління Національної поліції у Львівській області за ч. 4 ст. 190 ("Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою") та ч. 3 ст. 358 ("Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб") Карного Кодексу України.
Довідка:
Розташований в центральній частині Львова на місці колишніх тенісних кортів над найстарішим міським парком України готель для іноземних туристів «Дністер» був запроєктований ще 1970 року архітекторами Анатолієм Консуловим, Людмили Нівіною (авторами готелю "Львів" 1965 року) та Ярославом Мастилом у стилі радянського модернізму: призматична десятиповерхова будівля своїм головним фасадом розгорнута у бік парку; на перших двох поверхах – вестибюлі, ресторан, банкетні зали, допоміжні приміщення, які виявляються на фасаді у вигляді суцільних засклених стрічок; технічний поверх був вирішений у вигляді анодованого алюмінієм горизонтального фризу, житлові поверхи – у вигляді скляного вітража, розчленованого облицюванням з анодованого алюмінію золотистого та темно-коричневого відтінків; будинок завершувався критою терасою з літнім кафе з видом на центральну частину Львова, під готелем – дуже рідкісний тоді у Львові підземний паркінг. Будувався готель дуже довго, здали його лиш 1983 року, присвоївши розряд «Вищий-Б» (три зірки за міжнародними стандартами) відповідало тризірковому готелю. У 1992 році готель став окремою юридичною особою, а 1994 року – відкритим акціонерним товариством. Після реконструкції у вересні 1999 року ВАТ ТГК «Дністер» присвоєно категорію «4 зірки».
24.08.2022