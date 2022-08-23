Президентка Єврокомісії закинула Путіну, що той «повернув жахи війни до Європи».

Урсула фон дер Ляєн запевнила, що ЄУ підтримуватиме Україну «стільки, скільки буде потрібно».

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок, 23 серпня, виступила із заявою, присвяченою Європейському дню пам'яті жертв усіх тоталітарних та авторитарних режимів. В оприлюдненому на офіційній сторінці Єврокомісії документі лунає звинувачення на адресу президента Росії Владіміра Путіна у здійсненні невиправданої аґресії проти України.

«Сьогодні, у 83-ту річницю підписання пакту Молотова-Ріббентропа, ця дата набуває особливого значення. Цього року Путін повернув жахи війни до Європи і нагадав нам, що мир не можна сприймати як щось дане навічно», – зазначила президентка Єврокомісії.

Вона наголосила, що війна Росії проти України є «незаконною та невиправданою». «Народ України віддає своє життя, щоб захистити цінності, на яких засновано нашу Унію», – підкреслила керівниця Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн також закликала спільно протистояти російській державно-контрольованій пропаганді, яка «спотворює історію, поширює теорії змов, а будь-хто, хто виступає проти цього, зазнає покарання». «Ми рішуче продовжуватимемо нашу роботу з протидії дезінформації. І ми подбаємо про те, щоб ті, хто виступав проти тоталітаризму, не були забуті», – пообіцяла Урсула фон дер Ляєн.

Очільниця Єврокомісії заявила, що Євроунія продовжуватимемо спільно відстоювати свої фундаментальні цінності. «Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми не заспокоїмося», – запевнила Урсула фон дер Ляєн.

Європейський день пам'яті жертв усіх тоталітарних та авторитарних режимів відзначається щороку 23 серпня, починаючи з 2009-го. Відповідну постанову ухвалив свого часу Європейський парламент. Нагадаємо, що 1939 року саме цього дня було підписано Договір про ненапад між Німеччиною та СРСР і секретний додатковий протокол «Молотова-Ріббентропа», який визначив у Європі «кордони сфер інтересів». Цей документ підготував ґрунт для вторгнення Німеччини до Польщі першого вересня 1939 року.