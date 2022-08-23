Президентка Єврокомісії закинула Путіну, що той «повернув жахи війни до Європи».

Урсула фон дер Ляєн запевнила, що ЄУ підтримуватиме Україну «стільки, скільки буде потрібно». 

 

 

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок, 23 серпня, виступила із заявою, присвяченою Європейському дню пам'яті жертв усіх тоталітарних та авторитарних режимів. В оприлюдненому на офіційній сторінці Єврокомісії документі лунає звинувачення на адресу президента Росії Владіміра Путіна у здійсненні невиправданої аґресії проти України.

 

«Сьогодні, у 83-ту річницю підписання пакту Молотова-Ріббентропа, ця дата набуває особливого значення. Цього року Путін повернув жахи війни до Європи і нагадав нам, що мир не можна сприймати як щось дане навічно», – зазначила президентка Єврокомісії.

 

Вона наголосила, що війна Росії проти України є «незаконною та невиправданою». «Народ України віддає своє життя, щоб захистити цінності, на яких засновано нашу Унію», – підкреслила керівниця Єврокомісії.

 

Урсула фон дер Ляєн також закликала спільно протистояти російській державно-контрольованій пропаганді, яка «спотворює історію, поширює теорії змов, а будь-хто, хто виступає проти цього, зазнає покарання». «Ми рішуче продовжуватимемо нашу роботу з протидії дезінформації. І ми подбаємо про те, щоб ті, хто виступав проти тоталітаризму, не були забуті», – пообіцяла Урсула фон дер Ляєн.

 

Очільниця Єврокомісії заявила, що Євроунія продовжуватимемо спільно відстоювати свої фундаментальні цінності. «Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми не заспокоїмося», – запевнила Урсула фон дер Ляєн.

 

Європейський день пам'яті жертв усіх тоталітарних та авторитарних режимів відзначається щороку 23 серпня, починаючи з 2009-го. Відповідну постанову ухвалив свого часу Європейський парламент. Нагадаємо, що 1939 року саме цього дня було підписано Договір про ненапад між Німеччиною та СРСР і секретний додатковий протокол «Молотова-Ріббентропа», який визначив у Європі «кордони сфер інтересів». Цей документ підготував ґрунт для вторгнення Німеччини до Польщі першого вересня 1939 року.

23.08.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Науковці придумали створення «додаткового» виміру часу
Цей підхід можна використовувати для захисту даних квантового комп’ютера від помилок.
22.08.22 | | Наука
Можливе замороження перед заморозками
Юрко ТИМЧУК
Додає оптимізму те, що на волонтерські гроші «купили супутник» і тепер ЗСУ має своє «всевидяче око». А щоб не розслаблятися, нам нагадали про можливі проблеми у зв’язку з близькими святами.
22.08.22 | | Україна
180-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська провадять штурмові дії в районі поселення Благодатне на межі Херсонщини й Миколаївщини і, як визнав Генеральний штаб ЗСУ, мають там частковий успіх. Інтенсивні бойові дії тривають у районах Авдіївки та Пісків.
22.08.22 | | Україна
179-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Миколаївському напрямку ворог веде атаку на Васильки – Благодатне, зайняв південну околицю Благодатного, бої тривають. На Краматорському, Бахмутському напрямках наступ ворога відбито, на Авдіївському напрямі та біля Нью-Йорка бої тривають.
21.08.22 | | Україна
Rolling Stones «Exile On Main St»
Ілько ЛЕМКО
Це феноменальний альбом, зроблений на піку музичної сили Rolling Stones та їхньої впевненості у собі. Як скромно оцінив Мік Джаґґер: «Цей альбом fucking шалений»
20.08.22 | | Минуле
Сад усамітнень
Василь МАХНО
коли засвітивсь мов ліхтар палац а Ду Фу вписали в придворні поети небокрай багрянцем палав...
20.08.22 | | Дискурси
178-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Окупанти вели наступальні та штурмові дії в районах Бахмута, Зайцевого і Кодеми. Триває наступ у районах Опитного і Майорська. Противник успіху не мав. Бої тривають. Росіяни були биті біля Золотої Ниви і відступили.
20.08.22 | | Україна
Росіяни Богдана Лепкого: невдала гра у Європу
Олеся Ісаюк
Йдеться про глибоке відчуття чужорідності як такої, а також ворожості московської сили, яка ламає, гнітить, змушує відмовлятися від себе.
19.08.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.