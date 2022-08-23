США застерегли Туреччину від допомоги Росії в обході санкцій.

Анкара, своєю чергою, запевняє, що турецьким компаніям і громадянам не дозволено порушувати міжнародні санкції.

 

                             Воллі Адіємо

 

Білий дім застеріг турецькі компанії від співпраці з російськими фірмами та громадянами, які перебувають під американськими санкціями. Про це повідомила газета The Wall Street Journal.

 

У розпорядженні газети опинився лист заступника міністра фінансів США Воллі Адіємо (Wally Adeyemo), надісланий Американській торговій палаті в Туреччині та турецькій Асоціації промисловості та бізнесу. У ньому йдеться про те, що турецькі компанії, які мають справу з росіянами, внесеними до санкційних списків, наражають себе на ризик американських санкцій.

 

У листі особливо відзначаються турецькі банки. «Відносини з підсанкційними російськими громадянами і організаціями можуть наразити турецькі фінансові інститути й бізнес на ризик санкцій», – йдеться в листі. Адіємо наголосив, що турецькі банки не можуть мати кореспондентських відносин із російськими банками, які потрапили під санкції, якщо вони бажають зберегти зв'язки з американськими банками.

 

Це попередження свідчить про наростаючий тиск на Анкару з боку Вашінґтона. Туреччина залишається єдиною серед країн – членів НАТО, що не долучилася до міжнародних санкцій, запроваджених проти Росії як покарання за вторгнення в Україну. Як пише The Wall Street Journal, у результаті Туреччина перетворилася на притулок для російських капіталів.

 

Наразі Міністерство закордонних справ Туреччини жодним чином не відреагувало на листа.

 

Наприкінці минулого тижня Міністерство фінансів США повідомило про телефонну розмову заступників міністрів фінансів США та Туреччини, під час якої Воллі Адіємо висловив тривогу з приводу того, що Туреччина використовується росіянами для обходу санкцій. Заступник міністра фінансів Туреччини запевнив американського колегу, що турецьким компаніям і громадянам не дозволено порушувати міжнародні санкції.

23.08.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Науковці придумали створення «додаткового» виміру часу
Цей підхід можна використовувати для захисту даних квантового комп’ютера від помилок.
22.08.22 | | Наука
Можливе замороження перед заморозками
Юрко ТИМЧУК
Додає оптимізму те, що на волонтерські гроші «купили супутник» і тепер ЗСУ має своє «всевидяче око». А щоб не розслаблятися, нам нагадали про можливі проблеми у зв’язку з близькими святами.
22.08.22 | | Україна
180-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська провадять штурмові дії в районі поселення Благодатне на межі Херсонщини й Миколаївщини і, як визнав Генеральний штаб ЗСУ, мають там частковий успіх. Інтенсивні бойові дії тривають у районах Авдіївки та Пісків.
22.08.22 | | Україна
179-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Миколаївському напрямку ворог веде атаку на Васильки – Благодатне, зайняв південну околицю Благодатного, бої тривають. На Краматорському, Бахмутському напрямках наступ ворога відбито, на Авдіївському напрямі та біля Нью-Йорка бої тривають.
21.08.22 | | Україна
Rolling Stones «Exile On Main St»
Ілько ЛЕМКО
Це феноменальний альбом, зроблений на піку музичної сили Rolling Stones та їхньої впевненості у собі. Як скромно оцінив Мік Джаґґер: «Цей альбом fucking шалений»
20.08.22 | | Минуле
Сад усамітнень
Василь МАХНО
коли засвітивсь мов ліхтар палац а Ду Фу вписали в придворні поети небокрай багрянцем палав...
20.08.22 | | Дискурси
178-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Окупанти вели наступальні та штурмові дії в районах Бахмута, Зайцевого і Кодеми. Триває наступ у районах Опитного і Майорська. Противник успіху не мав. Бої тривають. Росіяни були биті біля Золотої Ниви і відступили.
20.08.22 | | Україна
Росіяни Богдана Лепкого: невдала гра у Європу
Олеся Ісаюк
Йдеться про глибоке відчуття чужорідності як такої, а також ворожості московської сили, яка ламає, гнітить, змушує відмовлятися від себе.
19.08.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.