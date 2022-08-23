США застерегли Туреччину від допомоги Росії в обході санкцій.

Анкара, своєю чергою, запевняє, що турецьким компаніям і громадянам не дозволено порушувати міжнародні санкції.

Воллі Адіємо

Білий дім застеріг турецькі компанії від співпраці з російськими фірмами та громадянами, які перебувають під американськими санкціями. Про це повідомила газета The Wall Street Journal.

У розпорядженні газети опинився лист заступника міністра фінансів США Воллі Адіємо (Wally Adeyemo), надісланий Американській торговій палаті в Туреччині та турецькій Асоціації промисловості та бізнесу. У ньому йдеться про те, що турецькі компанії, які мають справу з росіянами, внесеними до санкційних списків, наражають себе на ризик американських санкцій.

У листі особливо відзначаються турецькі банки. «Відносини з підсанкційними російськими громадянами і організаціями можуть наразити турецькі фінансові інститути й бізнес на ризик санкцій», – йдеться в листі. Адіємо наголосив, що турецькі банки не можуть мати кореспондентських відносин із російськими банками, які потрапили під санкції, якщо вони бажають зберегти зв'язки з американськими банками.

Це попередження свідчить про наростаючий тиск на Анкару з боку Вашінґтона. Туреччина залишається єдиною серед країн – членів НАТО, що не долучилася до міжнародних санкцій, запроваджених проти Росії як покарання за вторгнення в Україну. Як пише The Wall Street Journal, у результаті Туреччина перетворилася на притулок для російських капіталів.

Наразі Міністерство закордонних справ Туреччини жодним чином не відреагувало на листа.

Наприкінці минулого тижня Міністерство фінансів США повідомило про телефонну розмову заступників міністрів фінансів США та Туреччини, під час якої Воллі Адіємо висловив тривогу з приводу того, що Туреччина використовується росіянами для обходу санкцій. Заступник міністра фінансів Туреччини запевнив американського колегу, що турецьким компаніям і громадянам не дозволено порушувати міжнародні санкції.