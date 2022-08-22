Тест на наркотики фінської прем'єрки виявився негативним.

Вона його пройшла добровільно після скандалу з оприлюдненим відео з вечірки за її участю.

Тест на наркотики прем'єрміністерки Фінляндії Санни Марін (Sanna Marin) не виявив ознак вживання наркотичних речовин. Про це у понеділок, 22 серпня, повідомило видання Yle з покликом на заяву канцелярії прем'єрки.

«Проведений минулої п'ятниці тест прем'єрміністерки на наркотики був негативним. У ньому не виявлено жодних ознак наркоречовин. Вона сама оплатила вартість тесту на наркотики», – йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що у тесті на наркотики було перевірено можливий вміст амфетаміну та його похідних, барбітуратів, бензодіазепінів, канабісу, декстропропоксифену, фенциклідину, кокаїну, метадону та опіатів.

Марін пішла на добровільний тест після того, як розгорівся скандал через вечірку за участю керівниці уряду. Це сталося через те, що відеозапис з вечірки, став надбанням громадськості. На відео видно, як Санна Марін та інші учасники вечірки завзято танцюють та співають.

Прем'єрка зізналася, що вживала легкі алкогольні напої, але заперечила, що вживала наркотики.

Через це відео Марін наразилася на критику з боку консервативних ЗМІ і опозиційних партій. Одна з провідних фінських опозиціонерок, лідерка правої партії «Справжні фіни» Ріїкка Пурра (Riikka Purra) власне й вимагала, щоби прем’єрка пройшла тест на наркотики.