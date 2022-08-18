У Фінляндії спалахнув скандал з відео, де прем'єрка танцює на вечірці.

Опозиційні політики засудили Санну Марін й навіть висловили підозру, що вона вживала наркотики.

У Фінляндії виник скандал з оприлюдненим у мережі відео, на якому завзято танцює 36-річна прем’єрміністерка Санна Марін (Sanna Marin). Про це повідомило видання Yle. Запис зроблений на досить веселій вечірці, де прем’єрка та її друзі, зокрема фінські знаменитості, танцюють, співають та вживають алкогольні напої. Відео вечірки нині жваво обговорює вся європейська преса.

«Я засмучений, що це набуло такого розголосу. Адже ми просто проводили вечір з друзями. Гуляли, навіть жартували, танцювали і співали», – прокоментувала Санна Марін на прохання журналістів.

Через це відео Марін наразилася на критику з боку опозиційних партій. Одна з провідних фінських опозиціонерок, лідерка правої партії «Справжні фіни» Ріїкка Пурра (Riikka Purra) навіть вимагала, щоб прем’єрка пройшла тест на наркотики.

Санна Марін заперечує, що вживала наркотики. За її словами, вона лише пила алкоголь і брала участь у галасливій вечірці. Водночас прем’єрка заявила, що готова пройти такий тест у будь-який час. «Мені нема чого приховувати. Наркотики не я вживаю», – запевнила вона.

Санна Марін наразі є наймолодшою очільницею уряду в світі. Вона й раніше не приховувала того, що ходить на вечірки. Окрім того, вона часто фотографується на музичних фестивалях.

Політикиня також заявила, що не вибачатиметься і не вважає за потрібне змінювати свою поведінку. «У мене є сімейне життя, у мене є робота, і у мене є вільний час, який я проводжу з друзями. Приблизно так само, як і багато людей мого віку. Я планую залишатися такою ж людиною, якою була досі, і я сподіваюся, що це буде прийнято», – зазначила Марін.