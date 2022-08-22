До очного навчання на Львівщині готові 45% шкіл.

 

На Львівщині вже перевірили близько 80% закладів освіти щодо їхньої готовності проводити очне навчання та облаштованих укриттів. Із них 45% можуть організувати навчання в очному режимі. Про це повідомили у Державній службі якості освіти у Львівській області.

 

«У тих закладах освіти, у яких буде забезпечено безпечні умови перебування, навчання учнів можуть організувати очно (зараз маємо понад 45% таких закладів), в інших випадках – дистанційна форма навчання або поєднання очного та дистанційного навчання. Засновникам і керівникам шкіл потрібно забезпечити облаштування безпечного простору у закладі (укриття, запасні виходи) та провести превентивні заходи щодо мінної безпеки (інформування учнів, спільні заходи із залученням ДСНС)», – йдеться в повідомленні.

 

У закладі освіти рекомендують проводити тренування учнів та працівників щодо правил поводження під час повітряних тривог, евакуації, перебування у сховищі/укритті. Загалом, якою буде форма навчання у конкретній школі, визначатиме педагогічна рада закладу з врахуванням думки батьків. Крім того, керівники шкіл мають бути готові до того, щоб за потреби змінювати форми організації освітнього процесу та форми завершення навчання.

 

У службі додають, що школам варто продовжувати працювати в електронних журналах та з платформами, де розміщенні навчальні матеріали.

 

Навчання у закладах середньої освіти розпочнеться традиційно 1 вересня та триватиме до 30 червня 2023 року. Як відбуватиметься навчання учнів у новому навчальному році, залежатиме від безпекової ситуації в кожному населеному пункті.

 

22.08.2022

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