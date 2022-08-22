Німецькі депутати з трьох урядових партій закликали дати більше зброї Україні.

На їхнє переконання це необхідно зробити, навіть, якщо це тимчасово ослабить Бундесвер.

 

 

Експерти з питань оборони з трьох партій урядової коаліції у ФРН – Соціалдемократичної партії Німеччини (СДПН), «Союзу 90/зелених», Вільної демократичної партії (ВДП) – закликали уряд Німеччини збільшити постачання озброєнь Україні, навіть якщо це тимчасово може послабити боєздатність Бундесверу. У спільній гостьовій статті для тижневика Der Spiegel під назвою «Більше німецької зброї для України – так буде правильно» (Mehr deutsche Waffen für die Ukraine – so geht's), соціал-демократ Крістіан Клінк (Kristian Klinck), «зелена» Зара Нанні (Sara Nanni) і ліберал Александер Мюллер (Alexander Müller) розкритикували нинішню позицію Берліна, яка полягає в тому, що підтримка потенціалу бундесверу для захисту Німеччини та НАТО має пріоритет над наданням допомоги Україні.

 

«Багато держав, у тому числі Німеччина, дали змогу Україні захиститися від російської агресії, спочатку легким озброєнням, від гвинтівок до зенітних ракет, а тепер і важким озброєнням, від бронетехніки до реактивних систем залпового вогню. На відміну від 24 лютого 2022 року, наразі виглядає так, що військовий конфлікт між Росією та Україною триватиме ще довго. Росія поки що не дала жодних підстав вважати, що вона припинить свою агресію. З огляду на це, щоб поставити підтримку України на нову та тривалу основу, зараз потрібні нові ідеї щодо того, як сильні економіки Європи можуть організувати більшу підтримку. Німеччина вже багато робить. Але як економічно важлива країна в Європі ми можемо і повинні робити більше».

 

Автори статті зазначають, що досі німецький уряд пояснював порівняно невеликі обсяги військової допомоги Україні дефіцитом військової техніки у німецькій армії. «Це не що інше як сконструйований конфлікт цілей, оскільки безпеку та стабільність Європи наразі захищають в Україні», – зазначили вони. На їхню думку, Німеччина повинна забезпечувати «постійне постачання України системами озброєнь замість того, щоб періодично реагувати на конкретні виклики».

 

Троє депутатів Бундестаґу вважають, що для цього потрібні скоординовані дії з міжнародними партнерами та оборонною промисловістю. «Це дозволить допустити тимчасове зниження рівня пріоритетності Бундесверу – наприклад, постачати до німецької армії вже використану техніку, яку потрібно буде замінити за першої можливості, а це, своєю чергою, може бути досягнуто за рахунок підвищення ефективності оборонної промисловості ФРН», – наголошується в статті.

 

Автори тексту наголосили, що «результат війни має прямі наслідки для Європи, а відтак і для Німеччини». «Перемога Росії зменшить безпеку Європи. Москва не лише наблизить свій кордон до Європейської Унії. Це також показало б, що загарбницькою війною в Європі можна досягти своїх політичних цілей. У всьому світі слід очікувати драматичної ерозії норми про ненасильство, закріпленої в Статуті ООН. Тому поразка Києва означала б більше невизначеності, нестабільності та ризику ескалації для Європи; успіх України – навпаки, більше безпеки», – підкреслюється в статті.

22.08.2022

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