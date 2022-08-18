СБУ затримала львівську чиновницю, яка переправляла за кордон ухилянтів.

СБУ знайшла понад 8 млн грн готівки у працівниці Сихівського відділу соцзахисту та її спільників, яких підозрюють у переправленні чоловіків призовного віку за кордон. Деталі обшуків повідомили у Львівському обласному управлінні СБУ.

 

Правоохоронці викрили 47-річну працівницю Сихівського відділу соцзахисту, яка спільно з медиками допомагала чоловікам призовного віку виїхати за кордон за підробленими документами.

 

За 1300 доларів чиновниця гарантувала виготовлення «довідок», які входять до акту огляду медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності. Такі «документи» є підставою для чоловіків призовного віку на виїзд за кордон в умовах воєнного стану.

 

Чиновницю було затримано згідно зі ст. 208 КПК України – після передачі підробок клієнту. Їй уже повідомлено про підозру за ч.3 ст.332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) ККУ.

 

Під час обшуків правоохоронці виявили: документацію, яка підтверджує організацію вказаної злочинної схеми; два автомобілі преміум-класу вартістю понад $75 тисяч США; понад 8 млн грн у гривневому еквіваленті.


Наразі встановлено осіб, які встигли скористатися протиправними послугами. Щодо них буде окремо прийнято рішення відповідними правоохоронними органами. Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників протиправної схеми.
 

18.08.2022

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