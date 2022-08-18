На Тернопільщині 13% шкіл працюватимуть лише дистанційно.

13% закладів освіти на Тернопільщині з 1 вересня працюватимуть лише дистанційно. Про це сьогодні повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

"Ми продовжуємо роботу з перевірки закладів освіти та підготовки укриттів. Зрозуміло, що заклади, у яких укриття немає або ж воно непристосоване, офлайн працювати не будуть, – наголосив голова ОВА. – На території Тернопільщини 13 відсотків з усіх закладів освіти з 1 вересня розпочнуть свою роботу виключно онлайн – дистанційно, адже там немає відповідних укриттів".