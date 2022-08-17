Російський бойовий робопес виявився китайським домашнім роботом.

Такого робота можна легко замовити на AliExpress.

Російська компанія «Интеллект Машин» репрезентувала на Міжнародному військово-технічному форумі «Армия-2022», який з 15 серпня проходить у парку «Патриот» у підмосковній Кубинці, зразок чотирилапого робота М-81. Його виробники стверджується, що цей бойовий робопес здатен вести прицільну стрілянину, переносити зброю, патрулювати, а в мирних цілях проводити розвідку в зоні надзвичайної ситуації або пробиратися завалами. Про це повідомив інформаційний сайт Meduza.

Робопес з'явився на публіці в чорному костюмі, який приховує все тіло, окрім очей, дуже схожий на вбрання японських ніндзя. На спині М-81 був приторочений гранатомет РПГ-26. Також за твердженням виробників, робота можна було оснастити автоматом Калашнікова і відразу двома пістолетами Glock.

Telegram-канал Shot оприлюднив відео на якому М-81 стріляє з автомата. Виглядало не надто переконливо оскільки на записі через віддачу при пострілах робота постійно відкидає назад.

Сайт iXBT.com пише, що вартість робота М-81 становить один мільйон рублів (близько 16 тисяч доларів). Також зазначено, що під час його збиранні використовувалися китайські технології.

Утім користувачі соцмереж запідозрили, що М-81 – це передерта копія робособаки Go1 від китайської компанії Unitree Robotics, яку просто вбрали в костюм ніндзя. Експерти згодом підтвердили це, впізнавши робота за восьмикутною формою голови та характерними очима.

Китайська робособака Go1 призначена для виконання хатньої роботи. Ціни на неї починаються від 2700 доларів. Такого робота можна легко знайти й замовити на AliExpress.