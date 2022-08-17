Російський бойовий робопес виявився китайським домашнім роботом.

Такого робота можна легко замовити на AliExpress.

 

 

Російська компанія «Интеллект Машин» репрезентувала на Міжнародному військово-технічному форумі «Армия-2022», який з 15 серпня проходить у парку «Патриот» у підмосковній Кубинці, зразок чотирилапого робота М-81. Його виробники стверджується, що цей бойовий робопес здатен вести прицільну стрілянину, переносити зброю, патрулювати, а в мирних цілях проводити розвідку в зоні надзвичайної ситуації або пробиратися завалами. Про це повідомив інформаційний сайт Meduza.

 

Робопес з'явився на публіці в чорному костюмі, який приховує все тіло, окрім очей, дуже схожий на вбрання японських ніндзя. На спині М-81 був приторочений гранатомет РПГ-26. Також за твердженням виробників, робота можна було оснастити автоматом Калашнікова і відразу двома пістолетами Glock.

 

Telegram-канал Shot оприлюднив відео на якому М-81 стріляє з автомата. Виглядало не надто переконливо оскільки на записі через віддачу при пострілах робота постійно відкидає назад.

 

Сайт iXBT.com пише, що вартість робота М-81 становить один мільйон рублів (близько 16 тисяч доларів). Також зазначено, що під час його збиранні використовувалися китайські технології.

 

Утім користувачі соцмереж запідозрили, що М-81 – це передерта копія робособаки Go1 від китайської компанії Unitree Robotics, яку просто вбрали в костюм ніндзя. Експерти згодом підтвердили це, впізнавши робота за восьмикутною формою голови та характерними очима.

 

Китайська робособака Go1 призначена для виконання хатньої роботи. Ціни на неї починаються від 2700 доларів. Такого робота можна легко знайти й замовити на AliExpress.

17.08.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Сковородинівський шлях у Карпати
Григорій Сковорода є одним із творців української ідентичності. Він вплітає Україну у світовий контекст своїм життям та творчістю. Продовжуючи проєкт «Вісь Скововроди», Шкільний театр УКУ «На Симонових стовпах» розпочинає цикл благодійних подій присвячених музею Сковороди у Сковородинівці.
17.08.22 | | Штука
174-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели штурмові дії у напрямках Володимирівка-Бахмутське та Стряпівка–Соледар. Українські воїни зупинили окупантів вогнем і відкинули назад. На напрямках Покровське–Бахмутське та Горлівка–Залізне бойові дії тривають.
16.08.22 | | Україна
Напади патологічної скромності
Юрко ТИМЧУК
Питання «А що то було?» виникає не лише в альтернативно обдарованих людей, а відповіді на нього можуть бути найнесподіваніші, аж до введення в стан ступору.
15.08.22 | | Україна
172-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни проводять штурмові дії у напрямках Красногорівки та Пісків, очікуваного успіху не мають. Біля Долини на Слов'янському напрямку противник здійснив авантюрну спробу прорвати українську оборону – проте безглуздий штурм наші воїни відбили.
14.08.22 | | Україна
Кілька днів із Ду Фу
Василь МАХНО
в серпневих сутінках – томиком Ду Фу папір із рижу всотує строфу тріпоче вітерець—                         немов шовки наложниць
13.08.22 | | Дискурси
171-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Тривають бойові дії на напрямках Спірне – Івано-Дар’ївка, Донецьк – Піски та Новоселівка – Олександропіль; ворог пробував наступати на Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Південнобузькому напрямках, успіху не мав.
13.08.22 | | Україна
“Нотатник”: деконструкція російської міфології
Олеся Ісаюк
Ворожнеча між Україною та Росією глибша, ніж черговий воєнний конфлікт. Більше того, явна й активна війна — це тільки чергова ітерація конфлікту.
12.08.22 | | Україна
170-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни намагалися наступати у районах Спартака і Мар’їнки, але успіху не досягли і відійшли. Далі тривають бойові дії біля селища Піски. У результаті наступу в напрямку Горлівка–Зайцеве противнику частково вдалося просунутися.
12.08.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.