Фінляндія стрімко скоротить видачу віз росіянам.

Гельсінкі закликає всі країни ЄУ докластися до справи обмеження росіянам можливостей подорожувати Європою.

 

 

Фінляндія стрімко скоротить видачу віз громадянам Росії. Про це повідомило видання Yle з покликом на слова міністра закордонних справ країни Пекка Гаавісто (Pekka Haavisto).

 

Влада Фінляндії має намір з вересня скоротити вдесятеро кількість туристичних віз, що видаються росіянам. Про це рішення фінський уряд оголосив у вівторок, 16 серпня, на тлі закликів деяких країн-членів Європейської Унії повністю припинити видачу туристичних віз громадянам Росії.

 

За словами Гаавісто, нові заходи не вимагатимуть поправок до законодавства Фінляндії. Час оформлення туристичних віз буде обмежений, наприклад, певними днями чи годинами доби, що значно скоротить їхню кількість, пояснив міністр.

 

Глава консульського відділу фінського МЗС Юссі Таннер (Jussi Tanner) пояснив, що зараз від росіян надходить за добу близько тисячі заявок на візи всіх типів. З вересня ця кількість зменшиться до 500 звернень, причому лише 100 із них припадуть на туристичні візи. «Пріоритет при розгляді заявок буде наданий членам родин та тим, хто приїжджає до Фінляндії на роботу чи навчання», – сказав Таннер.

 

Фінляндія також підтримує зупинку чинності угоди про спрощення візового режиму між Євроунією та Росією, повідомив Пека Гаавісто. Водночас МЗС вивчає можливість запровадження спеціальних гуманітарних віз для росіян, що могло б полегшити переїзд до Фінляндії незалежним журналістам та громадським активістам.

 

За словами прем’єрміністерки Фінляндії Санни Марін (Sanna Marin), самі по собі дії Фінляндії не зможуть перешкодити росіянам подорожувати до Європи. На її думку, найбільш ефективним був би спільний підхід ЄУ.

16.08.2022

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