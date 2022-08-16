Велика Британія розконсервує своє найбільше газосховище.

Це робиться для залагодження енергетичної кризи на тлі проблем з газопостачанням у Європі.

 

 

Велика Британія розконсервує своє найбільше газове сховище Rough та найближчим часом почне заповнювати його газом, аби мати його вдосталь на зиму. Про це у понеділок, 15 серпня, повідомила британська газета The Daily Telegraph. Газосховище не експлуатувалося вже п’ять років.

 

Енергокомпанія Centrica, власниця газосховища, готова розпочати закачування природного газу в Rough на початку вересня. Оператори газових мереж компанії отримали схвалення від британського Управління з охорони праці та техніки безпеки (Health and Safety Executive – HSE).

 

Необхідно лише досягти домовленості між Centrica та британським урядом про державну підтримку, а також отримати формальний дозвіл на відновлення діяльності від Перехідного управління Північного моря (North Sea Transition Authority, NSTA), що, за даними газети, «не виглядає проблематичним».

 

Як очікується, заповнення розпочнеться трохи більш як за два тижні. Міністр у справах бізнесу, енергетики та промислової стратегії Великобританії Квазі Квартенг (Kwasi Kwarteng) закликав ввести його в експлуатацію, щоб «допомогти зміцнити енергетичну безпеку країни».

 

Газосховище Rough розташоване на східному узбережжі Англії. Раніше на нього припадало близько 70 відсотків усіх потужностей із запасів газу у Великій Британії. Об’єкт призначений для зберігання близько 3,4 млрд кубометрів газу. Rough не використовувалося для зберігання газу з 2017 року.

 

Centrica націлена на те, щоб після повернення сховища в експлуатацію туди було запомповано близько 800 млн. кубометрів газу на цю зиму і 1,7 млрд. кубометрів – на наступну.

16.08.2022

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