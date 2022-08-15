На максимальні 600 балів мультитест у Львові склали 40 осіб. У Львівській області таких 88.

454 учні львівських шкіл отримали по 200 балів з одного предмета під час написання національного мультипредметного тесту. 144 учні набрали по 200 балів з двох предметів, а 40 учнів – по 200 балів із трьох предметів. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Отримали результати ЗНО, яке цього року складали у форматі мультитесту… Ще не знаю загальної статистики по країні, але так виглядає, що львівські школярі знову набрали найбільшу кількість найвищих результатів. Це означає, що майже у кожній львівській школі є відмінник або відмінниця, які досягли найвищого результату. Пишаємось! Наше майбутнє в надійних руках, – сказав Андрій Садовий.

Загалом у 93 школах львівської громади є учні, які отримали 200 балів, а це – 85% від загальної кількості львівських закладів загальної середньої освіти, уточнили у прес-службі Львівської міськради.

Традиційно найбільше таких випусників має Львівський фізико-математичний ліцей. Там аж 73 учні отримали найвищі результати. Також до трійки лідерів за результатами тесту ввійшли Львівська академічна гімназія, де 41 випускник отримав найвищий результат, та Львівська лінгвістична гімназія – 22 випускники, – вказано у повідомленні ЛМР.





Керівниця Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк повідомила, що у Львівській області національний мультипредметний тест на 600 балів склали 88 випускників. Це найкращий результат з-поміж усіх областей по Україні.