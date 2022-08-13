171-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:46 Правоохоронці затримали у Києві жінку, яка здавала співробітнику ФСБ місця дислокації українських військовослужбовців. Згідно з даними, киянка здійснювала фото- і відеозйомку об'єктів, на яких розміщувалися підрозділи ЗСУ на території Києва та Київської області. Отримані дані ворог використовував для координації дій військових РФ щодо коригування нанесення ними ракетних та авіаційних ударів. Жінку затримали акурат під час зйомки військової частини. За результатами обшуків виявлено та вилучено комп'ютерну техніку та засоби зв'язку.

13:06 Росіяни обстрілюють Запорізьку АЕС із села Водяне і готують провокації "під чужим прапором". Про повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. "Один з артилерійських ударів рашистів пошкодив перший блок насосної станції цеху теплових та підземних комунікацій. Ще один «приліт» призвів до часткової руйнації пожежної частини, що відповідає за безпеку ЗАЕС. Також в результаті ворожих обстрілів відбулося займання лісу та трави на прилеглих територіях, що викликало значне задимлення. Гасіння пожеж, спричинених обстрілами, ускладнено через обстріл пожежної частини. Одночасно окупанти активно створюють «картинку» для власної пропаганди. З цією метою на станцію нещодавно завезли два автобуси «масовки», яка має виконувати роль начебто «місцевих жителів та персоналу». Справжні місцеві мешканці та персонал відмовляються брати участь у подібних постановках. До стели «Енергодар» на в’їзді в місто рашисти підігнали самохідну артилерійську установку «Піон» із нанесеною білою фарбою літерою «Z». На САУ піднято синьо-жовтий український прапор. Вочевидь, вона використовуватиметься для чергових провокацій з метою звинувачення ЗСУ", – йдеться у повідомленні.

12:22 Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак озвучив п'ять кроків, необхідних для перемоги України над Росією – визнання Росії державою-спонсором тероризму, візовий бан для росіян, встановлення обмежень ціни на нафту, газове ембарго, зброя. "Ці кроки допоможуть нам перемогти Росію, зруйнувавши її економіку, армію, а також позбавлять їх бажання воювати та шантажувати західний світ", – прокоментував Єрмак.

11:27 Російські окупанти мають проблеми із організацією, а навіть із імітацією псевдореферендуму на території Запорізької області. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. "Що стосується самого псевдореферендуму, то з цим є великі проблеми на території тимчасово окупованої Запорізької області в окупантів, бо вони не можуть його провести. Навіть фейковий референдум їм складно провести. Після першого поквартирного обходу менш ніж 10% наших громадян, які залишилися на території окупованого Мелітополя, погодилися його підтримати. Другий фактор - навіть за гроші не хочуть проводити агітаційну роботу", - сказав Федоров в етері національного телемаратону. Іван Федоров не виключив, що росіяни звезуть на Запорожжя "ряджену" публіку. "Тому якщо завтра з Кремля буде завдання зробити пропагандистське відео, де всі підтримують Росію, то лише це вони можуть зробити. Але це точно не відповідає дійсності і дійсному настрою на тимчасово окупованих територіях", - підсумував він.

11:03 На фронті загинуло 99 відсотків завербованих на війну в'язнів петербурзької виправної колонії «Обухово»: з двох сотень рекрутованих в ПВК «Вагнера» зеків живими залишилося двоє: один у комі, інший – без ніг, повідомили російському виданню «Важные истории» родичі ув'язнених, оскільки інформація про загибель завербованих активно обговорюється в колонії.

Інформацію про величезні втрати завербованих на війну в'язнів підтверджує «Русь сидящая»: з рекрутованих в ВК-7 «Панковка» (Великий Новгород) кількох десятків майже всі загинули.

Повідомлялося, що рекрутери від ПВК «Вагнера» змогли зібрати у 17 колоніях у десяти регіонах Росії понад 1,8 тисячі осіб, які погодилися вирушити на війну в Україну. В деяких колоніях ув'язнених вербував особисто засновник ПВК «Вагнера» ​​Євгеній Пріґожин і обіцяв не більш ніж 15% втрат за пів року.

На базі виправної колонії у Ростові-на-Дону створено пункт спеціальної підготовки, де завербовані проходять вишкіл по 20 годин на добу. Перша група, яка пройшла підготовку в цій колонії, вирушила на фронт 20 липня. «Русь сидящая» попереджала, що завербованих відправляють на першу лінію фронту, зокрема на розмінування.

10:36 Серед американських поставок зброї не було засобів, які б досягали аеропорту "Саки" в Криму, заявив високопосадовець Міністерства оборони США під час брифінґу у Вашінґтоні. Водночас він додав, що вибух у Новофедорівці "мав значний вплив на російські повітряні сили та авіаційний персонал", повідомляє "Голос Америки". "Я не маю відповідей на питання про те, що сталося в Саках. Єдине, що я можу сказати, – це не були ATACMS, бо ми не надавали їх Україні, але, як відомо, це мало досить значний вплив на російські повітряні сили та авіаційний персонал", – сказав чиновник Пентагону.

10:19 Не варто очікувати визначальних військових дій в Україні до кінця цього року, будуть лиш контратаки та контрнаступи, війна буде тривалою, прогнозує керівник військової розвідки Великої Британії Джим Гокенгалл, додавши, що не варто думати в бінарних термінах перемоги або поразки чи вважати, що ситуація патова. Він зазначив, що сила західної єдності та український опір перевершили очікування – так само, як і невдачі російської армії через погане командування, управління та логістику, а також через політичне втручання від стратегічного до тактичного рівня та брак довіри між політичним а військовим класом. Дивує, що Росія зіткнулася з усіма цими проблемами одночасно.

10:01 Російська армія вночі знову з «Градів» обстріляла Нікополь, випущено 30 реактивних снарядів, понівечено 11 багатоповерхових, 13 приватних будинків та дитячий садок, виведено з ладу газогін та лінію електропередач; жертв немає, повідомив голова ОВА Дніпропетровщини Валентин Резніченко

09:44 Компанія Maxar Technologies оприлюднила супутникові знимки наслідків вибуху на російській військовій базі на білоруському аеродромі "Зябровка" біля кордону з Україною. На них можна побачити сліди від недавнього вибуху на головній злітно-посадковій смузі, поблизу видно спалену рослинність.

09:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Два основні автомобільні мости, що забезпечують доступ до плацдарму окупованої Росією території на західному березі Дніпра в Херсонській області, тепер, мабуть, не використовуються для істотного військового поповнення.

10 серпня ц.р. українські високоточні удари, очевидно, зробили автомобільну переправу через Дніпро у Новій Каховці непридатною для важкої військової техніки. В останні дні Росії вдалося провести лише поверховий ремонт пошкодженого Антонівського автомобільного мосту, що, мабуть, залишається підірваним структурно. Минулого тижня також було пошкоджено головний залізничний міст біля Херсона. З кінця липня 2022 року Росія використовує понтонний пором біля залізничного мосту як основний маршрут поповнення військових запасів.

Навіть якщо Росії вдасться здійснити суттєвий ремонт мостів, вони залишаться ключовим місцем ураження. Наземне постачання кількох тисяч російських військ на західному березі цілком очевидно залежить лише від двох понтонних поромних переправ. В умовах обмеженого каналу постачання розмір будь-яких запасів, які Росії вдалося створити на західному березі, ймовірно, стане ключовим фактором, що визначає витривалість військ.

09:15 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 43 400 (+200) осіб, танків – 1856 (+7) од., бойових броньованих машин – 4115 (+7) од., артилерійських систем – 978 (+3) од., РСЗВ – 261 (+0) од., засобів ППО – 136 (+0) од., літаків – 233 (+0) од., гелікоптерів – 193 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 779 (+1) од., автомобільної техніки – 3036 (+15) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 91 (+1) од., крилатих ракет – 187 (+2) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Бахмутському та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

54,3% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),

23,7% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

50,6% автомобільної техніки (з них 1,0% за минулий тиждень),

31,7% артилерійських систем (з них 0,6% за минулий тиждень),

23,4% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

18,7% літаків (з них 0,8% за минулий тиждень),

21,7% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень),

9,5% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. Ворог обстріляв із ствольної артилерії території біля Сеньківки і Грем’яча Чернігівської області та Басівки і Кіндратівки Сумської області. На Харківському напрямку противник продовжив вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії обʼєктів в районах населених пунктів Харків, Уди, Дементіївка, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Великі Проходи, Прудянка, Протопопівка, Петрівка, Старий Салтів, Верхній Салтів, Мосьпанове та Коробочкине. Завдав авіаційних ударів біля Старого Салтова та Мосьпанового. На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Долини, Бражківки, Норцівки, Дібрівного, Мазанівки та Богородичного. Ворожа авіація знову діяла біля Залимана. На Краматорському напрямку противник обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Краматорська, Верхньокам’янського та Григорівки. Наступальними та штурмовими діями підрозділи противника намагалися просунутися в напрямках Лисичанський НПЗ – Івано-Дар’ївка та Миколаївка – Виїмка. На напрямку Спірне – Івано-Дар’ївка бойові дії тривають. На Бахмутському напрямку артилерія і танки ворога вражали райони Часового Яру, Берестового, Бахмута, Бахмутського, Переїзного, Соледара, Спірного, Роздолівки, Яковлівки, Вершини та Зайцевого. Авіаудари фіксувалися неподалік Яковлівки, Веселої Долини, Зайцевого, Бахмута та Соледара. Противник вів штурмові дії в напрямках Покровське – Бахмут, Відродження – Вершина, Вуглегірська ТЕС – Зайцеве, успіху не мав, відійшов. На Авдіївському напрямку окупанти здійснювали обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Курахове, Нью-Йорк, Невельське, Первомайське, Опитне, Мар’їнка, Водяне, Красногорівка і Новобахмутівка. Літаки штурмової авіації вдарили біля Мар’їнки. Загарбники вели наступальні бої в напрямках Новоселівка Друга – Красногорівка та Спартак – Авдіївка, успіху не мали та відкинуті назад. На напрямках Донецьк – Піски та Новоселівка – Олександропіль бойові дії тривають. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював позиції із ствольної, реактивної артилерії і танків в районах населених пунктів Володимирівка, Павлівка, Пречистівка, Вугледар, Богоявленка, Новопіль, Залізничне, Гуляйпільське, Ольгівське, Шевченко, Бурлацьке, Новосілка, Дрожнянка, та Новоданилівка. Завдав авіаудару в районі Новосілки. У напрямку Сторожове – Новосілка наші воїни успішно зупинили ворожий наступ та відкинули окупантів назад. На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із танків та артилерії в районах Посад-Покровського, Степової Долини та ще 27 населених пунктів. Ворог намагався вести наступальний бій в напрямку Сухий Ставок – Лозове, успіху не мав, відійшов. Завдав авіаційних ударів біля Осокорівки та Андріївки. Продовжував ведення повітряної розвідки БпЛА. В акваторіях Чорного та Азовського морів в готовності до застосування перебувають два носії крилатих ракет морського базування.

08:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська вели наземні атаки на схід від Сіверська та на північний схід і південний схід від Бахмута.

• Російські війська здійснили наземні атаки на південний захід і північний захід від Донецька.

• Українські війська поблизу Каховської ГЕС зруйнували останній діючий міст, яким російські війська транспортували військову техніку.

• Українські посадовці підтвердили нові українські удари по російських складах боєприпасів і пункті матеріально-технічного забезпечення в Херсонській області.

• Російські регіональні чиновники можуть спотворювати дані про відсоткове наповнення нещодавно сформованих добровольчих батальйонів.

• Українські партизани, щоб зірвати російську анексію окупованої України. виглядає, націлені на російських окупаційних посадовців та українських колабораціоністів, які готуються до фіктивних референдумів про анексію.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":