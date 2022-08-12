На Івано-Франківщині 39% з перевірених шкіл готові до початку навчального року.

На Івано-Франківщині навчання почнеться з 1 вересня. Станом на 11 серпня більше третини навчальних закладів готові до нового навчального року — мають укриття та бомбосховища. Про це повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

В області є 1 208 навчальних закладів — шкіл, садочків, профтехучилищ, університетів. Їх усіх перевірила спеціальна комісія, яка виїжджала в кожен навчальний заклад і оглядала укриття, бомбосховища.

"За результатами проведеної роботи на сьогодні готові до використання за призначенням 89 захисних споруд цивільного захисту. У 338 організовані споруди подвійного призначення та найпростіші укриття. 47 закладів розмістять в укриттях інших суб'єктів господарювання", — каже Світлана Онищук.

З її слів, 39,2% від загальної кількості перевірених закладів готові до нового навчального року. Для облаштування укриттів у школах та садочках в області виділили 20 млн грн.

Директор департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної військової адміністрації Віктор Кімакович каже, що форму навчання обиратимуть батьки разом з керівниками навчальних закладів.

"Яким би не був формат, заклад повинен бути готовий до безпекової ситуації. Чи будуть діти на очній формі навчання і спустяться в укриття, чи перебуватимуть вдома, а вчителі вестимуть уроки зі школи дистанційно, ми школу повинні підготувати. Заклади на 100% пройшли обстеження. Їхнім керівникам висловили певні зауваження щодо облаштування укриттів. Робота комісій триває щоденно, приписи, які надали, виконують. З кожним днем кількість закладів, готових до навчального року, зростатиме", — каже Віктор Кімакович.

За його словами, з 604 шкіл, які є в області, 55 фізично не можуть мати укриття. Це пов’язано з дерев'яними конструкціями у приміщеннях або ж замалою товщиною опорних стін.