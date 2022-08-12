На Івано-Франківщині 39% з перевірених шкіл готові до початку навчального року.

На Івано-Франківщині навчання почнеться з 1 вересня. Станом на 11 серпня більше третини навчальних закладів готові до нового навчального року — мають укриття та бомбосховища. Про це повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

 

В області є 1 208 навчальних закладів — шкіл, садочків, профтехучилищ, університетів. Їх усіх перевірила спеціальна комісія, яка виїжджала в кожен навчальний заклад і оглядала укриття, бомбосховища.

 

"За результатами проведеної роботи на сьогодні готові до використання за призначенням 89 захисних споруд цивільного захисту. У 338 організовані споруди подвійного призначення та найпростіші укриття. 47 закладів розмістять в укриттях інших суб'єктів господарювання", — каже Світлана Онищук.

 

З її слів, 39,2% від загальної кількості перевірених закладів готові до нового навчального року. Для облаштування укриттів у школах та садочках в області виділили 20 млн грн.

 

Директор департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної військової адміністрації Віктор Кімакович каже, що форму навчання обиратимуть батьки разом з керівниками навчальних закладів.

 

"Яким би не був формат, заклад повинен бути готовий до безпекової ситуації. Чи будуть діти на очній формі навчання і спустяться в укриття, чи перебуватимуть вдома, а вчителі вестимуть уроки зі школи дистанційно, ми школу повинні підготувати. Заклади на 100% пройшли обстеження. Їхнім керівникам висловили певні зауваження щодо облаштування укриттів. Робота комісій триває щоденно, приписи, які надали, виконують. З кожним днем кількість закладів, готових до навчального року, зростатиме", — каже Віктор Кімакович.

 

За його словами, з 604 шкіл, які є в області, 55 фізично не можуть мати укриття. Це пов’язано з дерев'яними конструкціями у приміщеннях або ж замалою товщиною опорних стін.

 

"Комісія вирішила, що у таких школах неможливо проводити навчання. Для тих дітей буде або дистанційне навчання, або підвіз у школу, що має укриття, або використання сховищ поблизу школи. Над цим працюють у кожній територіальній громаді", — пояснює Віктор Кімакович.

12.08.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Новий український університет
Олег ТУРІЙ
Знання, яке не базується на цінностях, стає небезпечним. І це також досвід цієї війни – зрештою, як і всіх попередніх воєн.
11.08.22 | | Галичина
169-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели наступальні дії неподалік Зайцевого та Бахмутського, але з втратами відступили. ЗСУ відкинули російську групу, котра проводила розвідку боєм біля Яковлівки. В районах поселень Вершина і Дача бойові дії тривають.
11.08.22 | | Україна
Люди vs диктатори. Як дисиденти можуть зруйнувати режим
Володимир В'ятрович
Часто чути від білорусів та росіян: “Ми нічого не можемо зробити, бо в нас ситуація інша”. Так, тепер інша! Але ще кілька десятиліть тому була однаковою.
10.08.22 | | Україна
168-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська намагаються відновити наступ на напрямку Донецьк – Піски; бойові дії тривають. Ворог намагався підступитися в бік Авдіївки з двох боків. Успіху не мав, зазнав втрат та відійшов. Бої йдуть і на Харківщині в напрямку Байрак – Гусарівка.
10.08.22 | | Україна
Україна може виграти цю війну
Тімоті Снайдер
Захід має усвідомити таку перспективу – бо результат війни цілком може залежати від його спроможності зробити це
09.08.22 | | Дискурси
Аутодафе в епоху постмодернізму
Юрко ТИМЧУК
У наші бентежні часи середньовічну практику варто нагадувати і учасникам спеціальної військової операції, і представникам поважних міжнародних структур.
09.08.22 | | Україна
167-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни намагаються проводити наступальні бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, використовують артилерійський вогонь для витіснення наших підрозділів із зайнятих рубежів. Українські підрозділи відбивають атаку на Піски.
09.08.22 | | Україна
З нових віршів
Ярослав Довган
Повстане все ж Росія? Пізно! Пізно! Пізно! Російські танки-літаки – свічки! У пеклі пріє чортівня – москва – завізно. І трупом геть загачені річки.
08.08.22 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.