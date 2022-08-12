Шрьодер подав позов на Бундестаґ через позбавлення його привілеїв ексканцлера.

Передовсім Шрьодер обурився тим, що в нього відібрали офіс у приміщенні парламенту.

Ексканцлер Німеччин Ґергард Шрьодер (Gerhard Schröder) подав позов до суду на Бундестаґ з вимогою відновити привілеї колишнього глави уряду частково відібрані в нього в травні. Про це у п'ятницю, 12 серпня повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на ганноверського адвокат Шрьодера Міхаеля Наґеля (Michael Nagel). Шрьодер вимагає, щоб йому повернули колишній офіс та відновили штат співробітників.

За словами Наґеля, позовну заяву від імені ексканцлера надіслано до адміністративного суду Берліна. У заяві наголошується, що рішення бюджетного комітету Бундестаґу позбавити Шрьодера його офісу в парламенті є незаконним.

Міхаель Наґель вважається одним із найвідоміших адвокатів у кримінальних справах у Німеччині. Він, серед іншого, представляв інтереси колишнього федерального президента ФРН Крістіана Вульфа (Christian Wulff), коли той устряв у скандал з отриманням незаконного пільгового кредиту.

Нагадаємо, що в травні стало відомо, що правляча коаліція у Бундестазі досягла домовленості про закриття бюро 78-річного Шрьодера. Було вирішено, що спецзабезпечення ексканцлерів буде відтепер обґрунтовуватися не статусом, а виконанням особою відповідних зобов'язань. Шрьодер же більше не виконує жодних подібних зобов'язань, констатували в парламентському комітеті з бюджету. Проте високу пенсію та охорона за колишнім канцлером вирішили зберегти.

За підрахунками ЗМІ, витрати на офіс Шрьодера та на оплата праці персоналу становили близько 400 тисяч євро на рік. Минулоріч у його бюро працювали п'ятеро співробітників, а керівник офісу отримував понад 10 тис. євро на місяць. У березні 2022 року частина співробітників офісу відмовилася працювати з ексканцлером на знак протесту проти його позиції щодо Росії. Вони були переведені на інші місця в апараті Бундестагу.

У березні Шрьодера позбавили статусів почесного громадянина Ганновера та почесного члена правління місцевого футбольного клубу Hannover 96. У травні Європейський Парламент закликав включити Шрьодера до списку санкцій російських олігархів.