"Львівська політехніка" – лідер за кількістю поданих вступниками заяв.

Перше місце за популярністю на вступ до закладів вищої освіти серед абітурієнтів займає Національний університет «Львівська політехніка», - повідомили в Міністерстві освіти та науки. 

 

 

Так, до «Львівської політехніки» було подано 4511 заяв, серед них заяв на бюджет – 3801. Середній конкурсний бал – 166,5.

 

У десятці лідерів із подавання заяв вступниками є:

 

- Національний університет «Львівська політехніка»;

- Львівський національний університет імені Івана Франка;

- Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

- Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

- Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

- Національний авіаційний університет;

- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;

- Державний торговельно-економічний університет;

- Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;

- Київський університет імені Бориса Грінченка.

 

Загалом на основі повної загальної середньої освіти надійшло 196,4 тис. електронних заяв. Для здобуття вищої освіти вступники на основі диплома фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра чи молодшого спеціаліста подали майже 39 тис. електронних заяв. За 9 днів від початку реєстрації електронних кабінетів для вступу до магістратури створено понад 57,5 тис. кабінетів. Подавання заяв розпочнеться 16 серпня.
 

Нагадаємо, що через російську агресію в березні в Україні скасували складання ЗНО, державної підсумкової атестації, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування. ЗНО замінили на мультитест, основна сесія якого вже відбулася.
 


 

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