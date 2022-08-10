У школах Львівської громади більше не живуть переселенці.

Усіх переселенців, які жили у школах Львівської громади переселили у інші локації. Таким чином навчальні заклади готуються до нового очного навчального року. Як повідомляють в управлінні освіти Львівської міської ради, впродовж літа для переселенців, які проживали у міських школах, шукали нові місця проживання. 

 

Станом на 20 липня у школах Львова тимчасово проживало ще 250 внутрішньо переміщених людей.

 

Тепер усі навчальні заклади вже звільнили для того, аби можна було проводити офлайн-навчання. Зараз у закладах, де потрібно, ремонтують укриття, закуповують необхідне обладнання тощо.

10.08.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Аутодафе в епоху постмодернізму
Юрко ТИМЧУК
У наші бентежні часи середньовічну практику варто нагадувати і учасникам спеціальної військової операції, і представникам поважних міжнародних структур.
09.08.22 | | Україна
167-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни намагаються проводити наступальні бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, використовують артилерійський вогонь для витіснення наших підрозділів із зайнятих рубежів. Українські підрозділи відбивають атаку на Піски.
09.08.22 | | Україна
З нових віршів
Ярослав Довган
Повстане все ж Росія? Пізно! Пізно! Пізно! Російські танки-літаки – свічки! У пеклі пріє чортівня – москва – завізно. І трупом геть загачені річки.
08.08.22 | | Дискурси
Китай, Росія і криза невіри Заходу
Ендрю Міхта
Поки невіра Заходу не зміниться рішучістю чинити опір, російські і китайські диктатори будуть тиснути
08.08.22 | | Дискурси
166-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська посилюють тиск у Запорізькій області – минулої доби ворог вів наступальні дії у напрямках сіл Мар’їнка та Шевченкове. Українські воїни зустріли окупантів точним вогнем і відкинули назад. Активні бої тривають на захід від Донецька.  
08.08.22 | | Україна
Геноцид та окупація
Віталій Портников
Анексія Криму чи «незалежність» Донбасу – це просто російська окупація. І Косово тут абсолютно не є прецедентом.
07.08.22 | | Дискурси
165-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Тривають бойові дії на напрямках Новолуганське – Кодема, Травневе – Кодема, Семигір’я – Зайцеве. Наступальні бої та штурмові дії ворога на Слов’янському, Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках успіху не мали.
07.08.22 | | Україна
Сполучник Богдана Задури
Василь МАХНО
Береги, які долає кожен з нас – чи поетичні, чи життєві, – сприймаються як рух у напрямку від втрати до набутку...
06.08.22 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.