У школах Львівської громади більше не живуть переселенці.

Усіх переселенців, які жили у школах Львівської громади переселили у інші локації. Таким чином навчальні заклади готуються до нового очного навчального року. Як повідомляють в управлінні освіти Львівської міської ради, впродовж літа для переселенців, які проживали у міських школах, шукали нові місця проживання.

Станом на 20 липня у школах Львова тимчасово проживало ще 250 внутрішньо переміщених людей.

Тепер усі навчальні заклади вже звільнили для того, аби можна було проводити офлайн-навчання. Зараз у закладах, де потрібно, ремонтують укриття, закуповують необхідне обладнання тощо.