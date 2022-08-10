На площі Ринок у Львові виставили підбиту російську техніку.

На площі Ринок виставили знищену Збройними Силами України російську техніку. На завтра, 11 серпня, запланували відкриття виставки «Вистоїмо, переможемо!». Вхід буде безкоштовний. До того виставка мандрувала по Європі.

На експозиції представили: російський танк Т-72, самохідні артилерійські установки 2С1 «Гвоздіка» та 2С19 «Мста-С», ракетно-зенітний комплекс «Бук» та протитанковий ракетний комплекс «Штурм» (на базі МТЛБ).

Відвідувачам також покажуть декілька з трьох тисяч ракет, які російські загарбники випустили по українських містах.

Організаторами є Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство оборони України, Львівська обласна військова адміністрація, Львівська міська рада, Державна митна служба України та Media Center Ukraine.