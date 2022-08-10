Угорщина та Словаччина оплатили транзит російської нафти через Україну.

Напередодні «Укртранснафта» зупинила транзит до Європи через неоплату з боку Росії.

 

 

Угорська нафтова компанія MOL і словацька Slovnaft оплатили Києву транзит російської нафти через територію України нафтогоном «Дружба». Про це повідомило словацьке видання Novinky.cz. Тож в Угорщині та Словаччині очікують відновлення нафтових поставок найближчими днями.

 

Український нафтопровідний оператор «Укртранснафта» зупинив прокачування російської нафти південною гілкою нафтогону «Дружба» четвертого серпня. Причиною стало те, що Київ не отримав від Росії оплати за транзит від російського експортера «Транснефть». Транспортування російської нафти українською територією відбувалося на умовах передоплати. Російська ж компанія заявила, що не може платити через санкції Європейської Унії, накладені на Росію за вторгнення в Україну.

 

Міністр економіки Словаччини Річард Сулік підтвердив, що виплата на суму приблизно 10 мільйонів євро вже надійшла. За його словами, це не провина української чи російської сторони. «Помилка сталася десь у Західній Європі, в якійсь меншій штаб-квартирі банку, який використовувався для цього платежу. Чиновники мають три робочі дні, щоб оцінити, чи є порушення санкцій. Вони провели оцінку в п’ятницю, понеділок і вчора та оголосили, що не відпускатимуть оплату. А коли навпаки повернули кошти назад до Росії, то українська сторона, звичайно, припинила постачання нафти», – пояснив він, запевнивши, що жодного політичного контексту в цій ситуації немає.

 

На тлі зупинки транспортування нафти ціни на неї дев’ятого серпня зросли на сировинній біржі. Проте зразу ж після повідомлення про оплату вони розпочали зниження.

 

Нагадаємо, що в червні після тривалих і складних дебатів Європейська Унія погодила шостий пакет санкцій проти Росії, який передбачає відмову від російської нафти. Під заборону поки що не потрапила трубопровідна нафта, яка доставляється південною гілкою «Дружби». Угорщина та Словаччина повідомили, що не можуть швидко знайти заміну російські нафті.

10.08.2022

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