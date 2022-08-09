З 24 серпня до Рава-Руської із Польщі запустять пасажирський потяг.

 

На Львівщині планують до Дня Незалежності України запустити потяг із Польщі до Рави-Руської, - повідомив заступник начальника обласної військової адміністрації Юрій Бучко. Наразі ще не відомий маршрут нового поїзда, його графік тощо, але раніше анонсувалось, що цей поїзд їхатиме до Варшави.
 

 

Зараз активно ведуться роботи на залізниці поблизу Рави-Руської. Плануємо до Дня Незалежності запустити поїзд з Європи, з Польщі (це буде два вагони першочергово), який доїжджатиме до Рави-Руської. Думаю, з 24 серпня буде курсувати поїзд із Варшави до Рави-Руської, і, відповідно, наш український поїзд зі Львова до Рави-Руської, де можна буде пересісти і їхати в ту чи іншу сторону, – сказав Юрій Бучко.

 

За словами чиновника, цей залізничний пункт пропуску, який не працював із пасажирськими потягами понад 20 років, нині відновлено - тут добудовують 8 кілометрів вузької колії та ремонтують вокзал. 

 

Зважаючи на воєнну ситуацію та потік внутрішньо переміщених осіб на Львівщину, реалізація цього проєкту є вкрай важливою. Це дозволить розвинути пасажирські перевезення, стане альтернативою іншим видам транспорту для перетину кордону та розвантажить пункти пропуску, – додав Юрій Бучко.

 

Доки триватиме реконструкція вокзалу, планують створити тимчасові митні та прикордонні павільйони для пропуску пасажирів.

                                                             

09.08.2022

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