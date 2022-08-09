Аутодафе в епоху постмодернізму

Насправді actus fidei (з латини «акт віри») – це лише молебень і виголошення вироків, а спалення живцем чи задушення з подальшим спаленням відбувалися вже після аутодафе. В наші бентежні часи середньовічну практику варто нагадувати і учасникам спеціальної військової операції, і представникам поважних міжнародних структур.

Атомне тижня

У темі шантажу в росіян трапилася чергова криза жанру, і вони після застрашування планети паливно-енергетичною кризою (бо українці не дають добудувати «Північний потік-2», а українська ГТС є купою брухту), багатомільйонними потоками біженців (бо українці ринуть в Європу, як не так давно сирійці з афганцями), глобальним голодом (бо українці не хочуть ділитися своїм зерном із лівійцями, ефіопами і тими ж сирійцями) згадали про радіацію, якою також можна ефективно лякати.

На початку весни росіяни героїчно запорпувалися в окопи біля Чорнобильської АЕС, звідки волали, що коли Україна не капітулює, то вчинять у «рудому лісі» такий армагеддон, від якого навіть Гаррі Стемпер остаточно полисіє. У Чорнобилі окупантів успішно закопали – і ті, яких чекає аналогічна доля в недалекому майбутньому, почали волати зі Запорізької АЕС.

Генерал-майор Валєрій Васільєв, начальник військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту РФ, повідомив про замінування всіх важливих об’єктів на ЗАЕС і пообіцяв влаштувати там «випалену землю», бо РФ воює з Україною за «право існування російського народу і право жити в мирі з усіма». Звернення Васільєва до своїх підлеглих: «Тут буде або російська вільна земля, або випалена земля. Ви, солдати російської армії, повинні бути готові виконати важливий наказ. Ми замінували всі важливі об'єкти ЗАЕС, і ми не приховуємо цього від ворога. Ворог знає, що станція буде або російською, або нічиєю. Ви повинні розуміти, що іншого шляху у нас немає. Якщо буде найжорсткіший наказ – ми повинні виконати його з честю», – дозволяє постановити йому діагноз навіть найзателепанішому психіатрові з Барнаула. Біда в тому, що такому організму довірено контролювати найбільшу на континенті атомну станцію, а в нього в голові «ядєрний пєпєл».

Є сподівання, що інстинкт самозбереження не атрофувався навіть у таких інфузорій, як росіяни, – але більше надії на ЗСУ, яка нормалізує ситуацію так само, як і 31 березня в Чорнобилі.

Амністія тижня

Про те, що «ООН поламалася, давайте іншу», відомо всім, крім керівництва самої організації. Тепер до компанії «поламаних» долучилася міжнародна правозахисна організація Amnesty International.

Хлопці та дівчата з Лондона опублікували доповідь, де говорилося: «Українські війська поставили під загрозу цивільне населення, створивши бази та застосовуючи системи озброєння в населених житлових районах, зокрема в школах і лікарнях, відбиваючи російське вторгнення, яке почалося в лютому».

Свій діагноз поставив правозахисникам міністр оборони України Олексій Резніков, який назвав доповідь Amnesty International свідченням «втрати адекватності» організації та способом знищити свій авторитет, але генсек АІ Аньєс Калламар гнула свою лінію.

«Українські війська наражають на ризик цивільне населення і порушують закони війни, коли діють у населених пунктах. Перебування в обороні не звільняє українських військових від дотримання міжнародного гуманітарного права», – заявила внучка Леона Савіу, розстріляного нацистами учасника французького спротиву, – і виявилося, що Шевченкове «славних прадідів великих правнуки погані» адресоване не тільки українцям.

Колегам пані Аньєс варто покататися з Лондона до Ковентрі, де прочитати лекцію аборигенам про історичне право пілотів Люфтваффе на нищення того міста в часи ІІ Світової війни, бо там і військові об’єкти були, і місцева мешканка леді Годіва тисячу років до того вела себе непристойно.

Після резонансу в ЗМІ і відеозвернення Президента Зеленського про те, що правозахисна організація намагається амністувати державу-терориста й перекласти відповідальність з агресора на жертву, АІ принесла свої вибачення. Але якщо вже Аньєс Калламар затялася і каже «українські та російські тролі в соцмережах: усі вони сьогодні атакують розслідування Amnesty International. Це називається пропаганда війни та дезінформація. Це не послабить нашу неупередженість і не змінить фактів», – то можна чекати, як за деякий час матимуть претензії до українців, які не вчинили масового самогубства, щоб не псувати АІ своєї неупередженості.

Хрест тижня

У часі співпали дві події з життя ще однієї дуже поважної міжнародної організації. По-перше, Міжнародний комітет Червоного Хреста зняв з себе відповідальність за смерть українських військовополонених, зокрема і тих захисників «Азовсталі», яких росіяни підірвали в Оленівці.

"Ми не гарантували безпеку військовополонених, котрі опинилися в руках ворога, бо це не в наших силах. Ми наперед роз’яснили це сторонам. Сторони конфлікту зобов’язані забезпечити захист військовополонених від актів насильства, залякування та суспільної цікавості, а також від наслідків воєнних дій. Тільки сторони конфлікту можуть остаточно забезпечити безпеку військовополонених", – вмили руки у Червоному Хресті.

По-друге, протягом чотирьох місяців інваліди І і ІІ груп, які стали такими внаслідок воєнних дій, отримуватимуть близько 3850 гривень допомоги від МКЧХ.

В Асоціації родин захисників «Азовсталі» обурилися щодо «нейтральності» Червоного Хреста і пригадали, що ще в березні шеф цієї організації Петер Маурер їздив у Москву до Путіна, а в Київ до Зеленського так і не зібрався.

Щодо грошової допомоги можна чекати, що цей факт використають російські пропагандисти і розженуть в інформаційному просторі тему про втому Заходу від України, і що тому самому Заходу тепер легше дати покаліченому українцеві сто доларів, ніж насправді допомагати країні, яка рятує цивілізований світ від варварів.

Пропозиція тижня

Принципом «краще пізно, ніж ніколи» керувалися в Кабінеті Міністрів, коли запропонували Президентові Зеленському конфіскувати 903 об’єкти російського майна та активів в Україні. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що до переліку увійшли сотні будівель, корпоративних прав, земельних ділянок та фінансових активів. "Як і обіцяли, забираємо на користь України та українського народу всі ці російські активи. Робимо це системно та відповідно до всіх процедур. Ми не підміняємо закон нашим бажанням, а реалізуємо це стратегічне завдання у правовий спосіб", – повідомив прем’єр.

Під згаданою обіцянкою Шмигаль мав на увазі те, що Україна розраховує на фінансування свого повоєнного відновлення насамперед за рахунок конфіскованих активів РФ та російських олігархів. Такі плани Шмигаль оголосив у липні на конференції в Лугано.

Тепер прем’єр каже, що 903 об’єкти є лише першим кроком у стратегії України – наступним великим кроком має стати конфіскація російських активів на Заході для відбудови України, і над цим працюють уряд та Офіс президента з командами найкращих юристів та міжнародних експертів.

Реакція росіян не забарилася, і російський сенатор Андрій Клішас вивалив у Telegram свою ідею конфіскації українського майна. Він заявив, що конфіскацію українського майна потрібно узаконити. Вона нібито стане "відповідним заходом" і відбуватиметься "на звільнених територіях України". Який профіт матимуть росіяни від зруйнованих ними ж об’єктів, знають тільки сенатори з РФ.