Львівська залізниця тимчасово скасувала курсування кількох поїздів.

 

 

У зв’язку з проведенням планових робіт із технічного обслуговування рухомого складу та ремонту об’єктів інфраструктури зазнав змін розклад руху деяких поїздів, що курсують територією регіональної філії “Львівська залізниця”, — повідомляють у Львівській залізниці.

 

9 серпня не курсуватиме поїзд №6411/6414 сполученням Івано-Франківськ – Ходорів – Івано-Франківськ.

 

10 серпня не курсуватиме поїзд №6441/6442 сполученням Коломия – Рахів – Коломия,

а поїзд № 6403 сполученням Івано-Франківськ – Ясіня їздитиме лише до ст. Яремче та зворотно зі ст. Яремче – за розкладом поїзда №6404.

 

12 серпня не курсуватиме поїзд №6452/6451 сполученням Коломия – Заліщики – Коломия.

 

09.08.2022

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