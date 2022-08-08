Угорці виплатять допомогу переселенцям та людям, які їх прийняли у Коломиї.

Внутрішньо переміщені особи, які проживають у Коломийській громаді, та коломияни, що безоплатно приймають у себе переселенців, можуть отримати грошову підтримку від міжнародних благодійників. Цим категоріям Угорська екуменічна служба допомоги буде виплачувати по 2220 гривень протягом трьох місяців на кожного члена сім’ї.

Реєструватимуть людей на отримання цієї допомоги особисто представники УЕСД. Вони працюватимуть у приміщенні Платформи підтримки тимчасово переміщених осіб (площа Привокзальна, 2а) у Коломиї, повідомив голова громади Богдан Станіславський.

Графік роботи: понеділок з 14 до 17 години; вівторок з 10 до 17 години (з 13:00 до 14:00 обідня перерва); середа з 10 до 17 години (з 13:00 до 14:00 обідня перерва).

Для реєстрації необхідно мати при собі документи всіх членів родини: паспорт; ідентифікаційний код; свідоцтво про народження дітей; довідку ВПО (якщо вона є).

“Міжнародні організації продовжують допомагати українцям, які постраждали у війні. Це важливо і дуже потрібно. Дякую за співпрацю іноземним доброчинцям”, – зазначив Станіславський.