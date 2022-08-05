У Львові корпус школи збудують за допомогою будівельного 3D-принтера.

 

У Львові за допомогою великого 3D-принтера будуватимуть новітній навчальний корпус школи №23, що на вул. Варшавській, 126. Проєкт реалізовується коштом французького благодійного фонду TEAM4UA. Йдеться про добудову нового одноповерхового корпусу для учнів перших класів. Довкола нього планують розмістити необхідні спортивні та ігрові майданчики та якісний простір, пристосований для потреб маленьких дітей.

 

Візуалізація проєкту

 

Це дуже важливий, пілотний для нашої держави, проєкт. З 24 лютого велика кількість українців була змушена переїхати в інші міста, зокрема і до Львова. Понад 5 мільйонів людей пройшли через Львів, близько 2 мільйонів перебували тут більш ніж 2,5 місяця. Звичайно, що ми маємо потребу у додаткових інфраструктурних об’єктах, зокрема школах і садочках. Завдячуючи фонду TEAM4UA ми маємо змогу з наступного тижня почати достатньо швидко реалізовувати цей проєкт. Тобто вже в наступному навчальному році у нашому місті з’явиться сучасна початкова школа, – зазначив Андрій Москаленко, перший заступник міського голови Львова.

 

Іноземна організація пропонує застосувати новітні методи будівництва, зокрема 3D-друк будівлі. Наразі французький благодійний фонд TEAM4UA організовує доставку у Львів будівельного 3D-принтера, який формуватиме стіни будівлі зі спеціального розчину.

 

 

Для будівництва школи ми використаємо 3D-принтер. Це фактично робот зі штучним інтелектом, за допомогою якого можна будувати швидше та значно дешевше. Таким чином ми зможемо забезпечити місцеві потреби з використанням сучасних технологій, – розповів Жан-Крістоф Боніс, засновник та голова благодійного фонду TEAM4UA, підприємець, спікер TED.

 

Він додав, що принтер та команда, яка реалізовуватиме проєкт, вже на шляху до України, тому роботи планують розпочати вже за декілька днів.

 

Це буде перший такий пілотний проєкт у країні. Окрім нього ми будемо будувати більше шкіл та споруд, щоб забезпечити міжнародний розголос. Люди мають говорити про Україну не лише як про країну, де відбувається війна, а й про країну, де реалізовуються проєкти, – відзначив Жан-Крістоф Боніс.

 

Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев додав, що об’єкт матиме великі скляні поверхні. Там заплановані навчальні класи, комфортний хол для спілкування дітей, вчительська та санвузли. Натомість виконані з бетону монолітні стіни відповідатимуть новим стандартам безпеки.

 

Концепцію проєкту ще будуть напрацьовувати, вона проходитиме необхідну експертизу з погляду безпеки, конструктиву та освітньої складової. Але вже є перші ескізи.

 

Школа №23 розташована в густозаселеному районі Львова. Вона є переповненою: школа розрахована на 700 учнів, а в ній вже навчається близько 1000. Важливість створення нового корпусу саме для цього навчального закладу є абсолютно виправданою. Дуже круто, що до цього часу в кожній львівській школі був 3D-принтер, яким користувалися лише учні, а тепер кожен мешканець міста зможе побачити, як 3D-принтер будує школу, – вважає Андрій Закалюк, керівник управління освіти Львова.

 

05.08.2022

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