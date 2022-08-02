ФСБ росії намагалась вербувати перевізника з Франківщини.

Мешканець Прикарпаття працював приватним перевізником і до початку повномасштабного вторгнення виконував пасажирські рейси в російську федерацію. У 2020 році під час перетину кордону чоловіка намагалися завербувати представники російської спецслужби. На російському пункті пропуску «Троєбортноє» його затримали співробітники прикордонної служби фсб та обвинуватили в нібито перевищенні ліміту перетинів кордону. Під цим надуманим приводом чоловіка відвели в окрему кімнату для «бесіди», - повідомляє пресслужба СБУ в Івано-Франківській області. Під час розмови представник фсб цікавився суспільно-політичною обстановкою в західному регіоні України, ставленням місцевих мешканців до війни на сході, готовністю громадян брати участь у бойових діях. Крім того, він збирав дані про інших перевізників та громадян, які користуються такими послугами. Цікавився шляхами перетину кордону поза пунктами пропуску. Випитував компрометуючі дані стосовно службовців, котрі обслуговують роботу цієї ділянки кордону. Для подальшого контакту представник ворожої спецслужби обумовив подальші зустрічі на пункті «Троєбортноє» та взяв номер телефону перевізника.

“На початку липня “Петрович” декілька разів намагався зідзвонитись зі мною. Про що я повідомив СБУ, після чого поміняв телефон”, – сказав чоловік. Він закликав прикарпатців, яких намагаються вербувати російські спецлужби, не піддаватися та повідомляти про такі факти СБУ.

СБУ закликає громадян не піддаватись на спроби держави-агресора чинити тиск та домагатися співпраці на шкоду Україні. Закон дає можливість звільнитися від кримінальної відповідальності тим, хто добровільно заявив органам державної влади про свій зв’язок з іноземними представниками та про отримання від них завдання.

СБУ нагадує, що надання в умовах воєнного стану іноземній державі допомоги в проведенні розвідувально-підривної діяльності карається позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавлення волі, з конфіскацією майна (ч. 2 ст. 111 КК України).