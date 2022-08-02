Для релокованого бізнесу у Львові встановлюють тимчасову будівлю.

У Львові на вул. Миколайчука встановлять тимчасову будівлю для релокованого бізнесу. Забезпечувати функціонування споруди, яку змонтують на території площею 0,2 га, буде ЛКП «Рембуд». Відповідне ухвалили на засіданні виконавчого комітету, – повідомила пресслужба Львівської міської ради. Саму ж споруду місто отримає у межах співпраці із міжнародною організацією ПРООН.

«Йдеться про можливість реалізації проєкту спільно із ПРООН – міжнародною організацією, яка надає місту в межах спільно розробленого проєкту тимчасову розбірну конструкцію для розміщення там релокованого бізнесу… Рішенням ми хочемо надати комунальному підприємству «Рембуд» функції замовника робіт у відповідної компанії, яка буде надалі надавати обслуговуючі послуги цьому приміщенні, підводити туди комунікації тощо», – додає керівник управління інвестицій та проєктів ЛМР Андрій Павлів.

«Це справді важлива річ, тому що є можливість швидко допомогти різним виробництвам», – додав перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.



Станом на сьогодні на Львівщину переїхало 193 підприємства, з них 115 – уже відновили роботу і створили 4511 робочих місць.