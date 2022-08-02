160-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:01 Російська армія перебила залізничну колію в Грушівці між Кривим Рогом і Нікополем. Про це повідомило управління ДСНС на Дніпропетровщині. "Агресор обстріляв Криворізький район. Поцілив по Зеленодольській та Грушівській громадах. Понівечена залізнична інфраструктура. У Грушівській громаді через ворожий обстріл ракетою розбито залізничну колію. Рух по ній зупинено. Також пошкоджено електротрансформатор та електромережу. Людей не зачепило", - поінформували рятувальники.

09:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Вантажне судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне вийшло з українського чорноморського порту Одеса 1 серпня до порту Тріполі в Лівані з 26 тис. тон українського зерна. Це перше з початку вторгнення відвантаження зерна з українського порту, що стало можливим завдяки угоді про коридор для транзиту експорту зерна між Україною, Туреччиною, ООН та Росією від 22 липня.

Повідомлення про удар по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі в День Військово-Морського Флоту є свіжим фіаско Чорноморського флоту в п’ятимісячній війні проти України, під час якої у квітні 2022 року було втрачено його флагман, крейсер «Москва» у квітні 2022 року.

Після повідомлень про скасовані паради малоймовірно, що Чорноморський флот зможе паралельно організовувати у час війни помітні публічні заходи.

09:09 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 41 170 (+140) осіб, танків – 1768 (+0) од., бойових броньованих машин – 4014 (+3) од., артилерійських систем – 936 (+4) од., РСЗВ – 259 (+0) од., засобів ППО – 117 (+0) од., літаків – 223 (+0) од., гелікоптерів – 191 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 739 (+3) од., автомобільної техніки – 2914 (+2) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 82 (+0) од., крилатих ракет – 174 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби на Бахмутському та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

51,7% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

23,1% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

48,6% автомобільної техніки (з них 1,1% за минулий тиждень),

30,4% артилерійських систем (з них 1,7% за минулий тиждень),

23,2% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

17,9% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

21,4% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

8,3% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень).

08:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• За оцінкою ISW, відповідальність за напад на в'язницю в Оленівці 28 липня, внаслідок якого загинули 53 українські військовополонені, несуть російські війська; два анонімні американські чиновники підтвердили, що немає жодних доказів того, що українські сили використовували для удару по в'язниці надані США установки HIMARS - фактично єдині боєприпаси, які має Україна і які є настільки точними, щоб завдати, як видно на супутникових та інших знімках, такого роду обмеженої шкоди.

• Російські сили перекидають підрозділи Східного військового округу з району Слов'янська для підтримки оборонних позицій уздовж Південної напрямку.

• Російські сили не проводили жодних наступальних операцій на північ від Слов'янська чи навколо Сіверська.

• Російські сили провели безуспішні наземні штурми населених пунктів на південь та південний схід від Бахмута.

• Російська маріонеткова влада не заявила про будь-які територіальні захоплення в районі Авдіївки, хоч російські сили проводили – безуспішні – наземні наступи на Авдіївку та Піски.

• Повідомляється, що російські регіональні чиновники не виплачують обіцяні виплати добровольчому батальйону «Атал» Республіки Чувашія.

• Виглядає, Кремль віддає перевагу пропаганді та фіктивним референдумам, а не благополуччю українського громадянського населення на окупованих українських територіях.

• Російські окупаційні сили, ймовірно, нарощують зусилля щодо стримування та придушення партизанських рухів на окупованих територіях, однак напади партизанів на російських чиновників та українських колабораціоністів продовжуються.

07:29 Ранкове зведення від Генштабу ЗСУ:

На Волинському та Поліському напрямках положення та склад підрозділів збройних сил республіки білорусь залишаються без суттєвих змін. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни. На Сіверському напрямку противник обстріляв район села Михальчина Слобода на Чернігівщині. Ворог періодично здійснює повітряну розвідку позицій сил оборони в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. На Харківському напрямку ворог обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Харкова, Чугуєва, Протопопівки, Гусарівки, Черкаських Тишків, Петрівки та Ртищівки. Завдав авіаудару біля Верхнього Салтова. Здійснив висування окремих підрозділів у районах населених пунктів Байрак та Дементіївка, після вогневого ураження відійшов. На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Курульки, Грушувахи, Чепіля, Карнаухівки, Долини та Барвінкового та авіаційний удар біля Дібрівного. На Донецькому напрямку зусилля противника зосереджені на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Краматорському напрямку ворог обстріляв із танків та артилерії райони Серебрянки, Сіверська, Званівки та Донецького. Завдав авіаударів біля Серебрянки. Вів штурмові дії неподалік Івано-Дар’ївки, успіху не мав, відійшов. На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кодема, Семигір’я, Травневе та Зайцеве. Завдав авіаударів біля Соледара, Яковлівки, Семигір’я, Покровського та Білогорівки. Українські воїни відбили штурмові дії в районах Яковлівки, Вершини, Кодеми та Травневого. В районах населених пунктів Бахмут та Зайцеве тривають бойові дії. На Авдіївському напрямку фіксувалися обстріли неподалік Авдіївки, Нетайлового і Нью-Йорка. Ворог задіяв авіацію біля Новобахмутівки, Авдіївки та Красногорівки. Вів штурмові дії в районі Авдіївки, успіху не мав, відійшов. Тривають бої поблизу Пісків. На Новопавлівському та Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Мар’їнка, Костянтинівка, Новосілка, Павлівка, Чарівне та Мала Токмачка. Намагався висунути розвідувальну групу біля Новополя. Її виявлено, завдано вогневого ураження та знешкоджено. На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Здійснював систематичні обстріли в районах населених пунктів Миколаїв, Трудолюбівка, Токареве, Тополине, Князівка, Осокорівка, Апостолове, Іванівка, Посад-Покровське, Новогригорівка, Кобзарці, Широке та Андріївка. Вів штурмові дії в районі Трудолюбівки, успіху не мав, відійшов. Вороже корабельне угруповання в акваторіях Чорного та Азовського морів основні зусилля зосереджує на веденні розвідки, блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні об’єктів в глибині території України.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":

Ворог продовжує спроби нарощування угрупування на Криворізькому напрямку. Намагається відновлювати логістику і транспортне сполучення на Херсонщині. Вночі ворогом знов атакований Миколаїв зенітно-ракетними системами С-300 з окупованої Херсонщини. Пошкоджено будівлі медичних установ, уражено приватний сектор, постраждали дві цивільні особи. Також з реактивних систем залпового вогню «Град» обстріляно Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини. Близько 30 реактивних снарядів випущено по житлових кварталах Марганцю та Червоногригорівській громаді. Поранені двоє жінок. Одна з них госпіталізована у важкому стані. В Марганці пошкоджено 8 приватних будинків. У Червоногригорівській громаді понівечено з три десятки приватних будинків та автівки місцевих мешканців, пошкоджено лінію електропередач. На Криворіжжі ворог вдарив зі ствольної артилерії по Зеленодольській громаді. Без жертв та руйнувань. На Херсонщині влучною роботою нашої артилерії знищено ще один склад з ворожими боєприпасами в Скадовську. На Одещині розпочато велику безпрецедентну операцію світового масштабу. З порту Одеса вийшло перше, з часів проголошення блокади судноплавства, судно з українським продовольством. В Чорному морі 17 бойових кораблів та катерів ворожого флоту продовжують укриватися в ракетно безпечних районах вздовж узбережжя Криму від мису Тарханкут в східному напрямку. Водночас, 5 ракетних та 5 десантних кораблів продовжують бойове чергування, маючи 40 «Калібрів» напоготові.

01:14 Слабка й недостатньо принципова реакція на окупацію Криму в 14-му році й у наступні роки стала однією з передумов того, що російська агресія змогла розростися до тепервшніхмасштабів, заявив Президент України Володимир Зеленський у зверненні. "Тривають жорстокі бої на Донбасі, на Харківщині, триває боротьба за південь нашої держави... Українська артилерія та розвідка вже зробили багато для того, щоб знизити вогневий потенціал окупантів, і це відчувається. Хочу сьогодні подякувати всім нашим воїнам, які руйнують російську логістику, які знищують боєзапас окупантів і які не залишають окупантам жодного безпечного місця на нашій землі", - сказав Зеленський.