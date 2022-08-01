Перманентне здивування

Після перемоги українці обов’язково організують тури для іноземців, які переконані, що бачили вже всі дивовижі світу. Навіть якщо ти підіймався на Джомолунгму, пірнав в Маріанський жолоб, бесідував зі сасквачем і близько знайомий з Нефертіті, то в Україні знайдеться таке після чого єдиною адекватною реакцією буде фраза «Shit happens».

Заборони тижня

Прості смертні дуплетом отримали дві неприємні несподіванки. По-перше, вони взнали, що з 1 серпня будь-які антибіотики в аптеці можна буде придбати лише за рецептом. По-друге, аби довідатися курс співіснування вітчизняної валюти зі всіма іноземними валютами, ті самі прості смертні мають звернутися до касира, аби той показав копію наказу про встановлення курсу купівлі та продажу валют, бо показувати курс обміну валют на табло поруч з кантором Нацбанк заборонив.

Стосовно обмеження на «органічні речовини, що синтезуються мікроорганізмами в природі для захисту від інтервенції інших видів мікроорганізмів, та володіють здатністю пригнічувати розвиток, або вбивати цих мікробів» (енциклопедичне визначення для антибіотиків) Міністерство охорони здоров’я простим смертним пояснило, що таким чином можна буде розв'язати проблему неконтрольованого та нецільового використання антибіотиків. Тому тепер для того, аби придбати якийсь ніфуроксазид, яким ви рятуєтеся від діареї останні парканадцять років, треба виконати такий алгоритм: звернутися на прийом до лікаря; якщо лікар переконається у необхідності того ніфуроксазиду для вашого організму, то випише електронний або паперовий (якщо лікувальний заклад не підключений до електронної системи охорони здоров’я) рецепт та видасть вам довідку; довідка і рецепт дійсні 30 днів протягом яких ви можете антибіотик купити. Паперові рецепти діятимуть лише до кінця року і, якщо у вашій лічниці доступу до ЕСОЗ нема, то боротися з бігункою можна за допомогою крохмалю.

Якщо МОЗ рятує співвітчизників від антибіотикозалежності, то НБУ підозрює, що кожен українець потенційний валютний спекулянт, тому повідомив їм: «небанківським фінансовим установам та операторам поштового зв'язку забороняється здійснювати інформування про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют поза межами кас установ та їх структурних підрозділів, привертаючи до них додаткову надмірну увагу будь-якими цифровими значеннями чи символами». Виявляється, саме цифри біля обмінників стимулювали різке падіння гривні, а тепер, коли ті підступні цифри зникнуть, то долар повернеться, якщо не до рівня 5,50, то принаймні до 8. Особливо дотепні песимісти очікують, що наступними кроками буде заборона вивішувати ціни на стінах відповідних закладів на шаурму, хот-доги і чебуреки, щоб не провокувати фастфудовий ажіотаж, а власникам автозаправок відразу даватимуть три роки розстрілу за лайт-бокси з цінам на бензину і солярку.

Оптимісти ж сподіваються, що нововведення від МОЗ і НБУ чекає доля штрафів за розмову по мобільному, коли сидиш за кермом чи за відсутність у авто дитячого крісла – декаду-другу все буде строго, а потім спрацює традиційний принцип про строгість законів і необов’язковість їх виконання.

Дефолт тижня

Для дітей, які виросли і перестали боятися Бабая, була створена НАК «Нафтогаз України», яка може перелякати сивочолого Мафусаїла. 26 липня, в останній день пільгового періоду за виплатами «Нафтогаз» не виплатив борги власникам єврооблігацій, що означає дефолт. У НАК виправдовуються, що «КМУ не надав посадовим особам «Нафтогазу» дозволу виконати зобов’язання перед держателями єврооблігацій щодо здійснення необхідних платежів для сплати основної суми і відсотків (щодо випуску 2022) та відсотків (щодо випуску 2024 року)», але посполитим то глибоко по цимбалах, бо прозвучав термін «дефолт», а це в контексті слів «нафта» і «газ» означає, що опалювального сезону не буде.

Поки потенційно замерзлі купували буржуйки, дрова і торф, експерти паливно-енергетичного ринку робили спроби пояснити, що нічого страшного не відбулося і насправді то не дефолт, а Юрій Вітренко (шеф «Нафтогазу») і Денис Шмигаль (керівник уряду) міряються в кого труба довша, але скоро знайдуть спільну мову і між собою, і з держателями єврооблігацій, і з інвесторами, після чого станеться глобальне потепління у стосунках і атмосфері. Якщо ж консенсусу досягнути не вдасться, то хтось зі згаданих чиновників буде шукати нову роботу. Найкращим варіантом буде перекваліфікуватися у продавця інфрачервоних керамічних обігрівачів, кажуть, ці прилади зараз користуються величезною популярністю.



Мораторії тижня

Можливо, аби заспокоїти тих, хто особливо збентежився «нафтогазовим дефолтом», Верховна Рада ухвалила урядовий законопроект, який передбачає встановлення мораторію на підвищення тарифів на газ, опалення і гарячу воду для населення. Мораторій буде діяти протягом воєнного стану в Україні та ще шість місяців після його закінчення.

А перед тим Верховна Рада схвалила закон про мораторій на примусове стягнення боргів за комуналку. Заборона буде діяти під час воєнного стану тільки на тих територіях, які перебувають або перебували в зоні бойових дій або в окупації.

Нехай комусь ці рішення парламенту пахнуть популізмом, але під час війни на такі кроки треба йти. Тим більше, що сам Верховний Головнокомандувач у своєму посланні до делегації американського Конгресу сказав, що Україна має повернути окуповані РФ території протягом наступних 3-6 тижнів, перш ніж зробити це стане набагато важче. Зеленському брехати американцям немає сенсу, тому вважатимемо, що десь в середині вересня бойові дії завершаться, десь ще з місяць триватимуть дипломатичні процедури щодо стягування репарацій з РФ, тому підвищення тарифів на газ, опалення і гарячу воду треба чекати десь в травні 2023 року. Опалювальний сезон точно переживемо.

Призначення тижня

Буває, що чогось довго чекаєш, а коли воно реалізується, то стає несподіванкою. На наших теренах так переважно приходить зима, але цього разу в подібну халепу потрапив народний депутат від «Слуги народу», голови Комітету парламенту з питань правової політики Андрій Костін, який став генеральним прокурором України. Поки всі зацікавлені взнавали, що наступнику Венедіктової 49 років, він має у послужному списку записи директор адвокатської компанії «Право», заступник голови Ради адвокатів Одеської області, заступник голови президії Об’єднання адвокатів «Одеська обласна колегія адвокатів», член правління ГО «Одеський дипломатичний клуб», депутат Одеської міської ради від партії «Фронт змін», претендував на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але був забракований експертами через сумнівну репутацію, Андрій Євгенович затвердив Олександра Клименка новим керівником САП.

У цього юриста за плечами якого робота в Національному антикорупційному бюро, де він розслідував кримінальні провадження щодо екс-снардепа Олександра Онищенка (зараз перебуває в Німеччині, в Україні ним цікавляться через фінансові махінації на паливно-енергетичному ринку, США наклали на цього боксера і любителя кінного спорту та конкурсів краси санкції за втручання у їхні вибори), колишнього керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова (про його картатий коцик і раптову хворобу колись складуть поему в стилі Подервянського) та чинного заступника глави Офісу президента Олега Татарова (чується добре і ніби нічим особливо не переймається). Крім того, Клименко очолював групу у справі колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського більш відомого під прізвищем Свинарчук.

Проблемою нового керівника САП є те, що його плутатимуть з іншими Олександрами Клименками серед яких переможець конкурсу «Голос країни», що ще не дуже страшно, та міністр доходів і зборів часів Януковича, що геть зле.

Тому новому головному спеціалізованому антикорупційному прокуророві треба чинити так, аби в пошукових системах він першим з’являвся зі своїми здобутками і став впізнаванішим за співака та друга Саші-стоматолога, а керівникові ГПУ варто відзначитися ще більше, аби його репутаційні проблеми стали якоюсь несуттєвою дрібницею на тлі вагомих здобутків української Феміди.