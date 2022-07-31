У Байдена знову виявили коронавірус.

Він почується добре, але відправився на самоізоляцію.

У президента Сполучених Штатів Джо Байдена знову виявили COVID-19. Антигенний тест на коронавірус проведений 30 липня, дав позитивний результат. Про це повідомило радіо Voice of America з покликом на заяву лікаря глави американської держави Кевіна О'Коннора (Kevin O'Connor). При цьому, за словами медика, у Байдена немає жодних симптомів, і він почувається «цілком добре».

Тож глава Білого дому, у якого дев'ять днів тому вперше було діагностовано коронавірус, знову відправився на самоізоляцію. За словами Кевіна О'Коннора, позитивний тест президента є так званим «рикошетним» результатом, якого зазнають деякі пацієнти, які перенесли COVID-19. Він розповів, що у 79-річного Байдена протягом останніх чотирьох днів тести на коронавірус були негативними. У лікаря немає планів відновлювати лікування з огляду на відсутність симптомів.

«Хлопці, сьогодні у мене знову позитивний результат тесту на COVID. Це трапляється з невеликою меншістю людей. У мене немає симптомів, але я ізолюю себе заради безпеки всіх оточуючих», – написав Байден у Twitter, запевнивши, що він продовжує працювати і скоро повернеться. до ладу.

Раніше Байден вже провів п'ять днів у домашній ізоляції внаслідок першого зараження SARS-CoV-2.

За повідомленням Білого дому, дві заплановані поїздки глави держави скасовано. Йдеться про поїздку Байдена до Мічигану, яка була запланована на вівторок, друге серпня. У ході візиту президент планував заявити про нещодавнє ухвалення закону про стимулювання напівпровідникової промисловості. Окрім того, Байден не поїде на вихідні до Делавера, як було заплановано раніше.