Вашінґтон застеріг Москву від анексії українських територій.

Держсекретар США Блінкен у телефонній розмові з Лавровим закликав Росію дотримуватися угоди про експорт зерна з України.

 

 

Голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров у п'ятницю, 29 липня, провели першу з моменту російського широкомасштабного вторгнення в Україну телефонну розмову. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Розмова відбулася з ініціативи американської сторони.

 

Блінкен застеріг Лаврова, що світ ніколи не визнає анексію нових українських територій, і в разі, якщо це станеться, на Росію очікують додаткові штрафні заходи.

 

«У світлі недавніх заяв Кремля про плани продовжити анексію української території та слів самого міністра про те, що зміна демократично обраного уряду України входить до російських планів, я дав зрозуміти Лаврову, що ці плани ніколи не будуть акцептовані світовою спільнотою. Світ ніколи не визнає анексії. Ми накладемо додаткові значні санкції на Росію, якщо вона реалізує ці плани. Дуже важливо, щоб росіяни почули про це особисто від нас – не тільки про те, що ми не визнаємо це (анексію, – ред.), але і що це дорого обійдеться Росії у зв'язку зі значними санкціями, які проти неї запровадять», – заявив Блінкен журналістам після розмови з Лавровим.

 

За словами Блінкена, Росія готується до «фіктивного референдуму», намагаючись «створити видимість того, що люди в цих реґіонах України якимось чином прагнуть стати частиною Росії». «Ці голосування організують заради прагнення Путіна проковтнути якнайбільше української території», – додав держсекретар США.

 

Лавров, своєю чергою, підкреслив, що Росія має намір «повністю виконати всі цілі та завдання» російської «спеціальної військової операції». Раніше глава МЗС Росії заявляв про розширення «географічних завдань» війни, пов'язавши це з постачанням Києву далекобійної зброї країнами Заходу. «Безперервне накачування зброєю США і НАТО збройних сил України... лише продовжує агонію режиму в Києві, подовжуючи конфлікт і збільшуючи жертви», – заявив Лавров.

 

Окрім того Блінкен у розмові з російським міністром зазначив, що світова спільнота очікує від Росії виконання своїх зобов'язань щодо угоди про експорт українського зерна. Лавров же поскаржився, що ситуація у галузі світової продовольчої безпеки ускладнена санкціями США проти РФ.

30.07.2022

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